محافظ المحرق يشيد بدور الشرطة بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الغتم‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والعميد‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظ‭ ‬المحرق،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬أحمد‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬العملية‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬مستذكرين‭ ‬تاريخ‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬استعرض‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬جهود‭ ‬الحملة‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تنظيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬المهجورة‭ ‬بالمحافظة،‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬ببلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬إذ‭ ‬تضمّنت‭ ‬الحملة‭ ‬أعمال‭ ‬التنظيف‭ ‬ورش‭ ‬مبيدات‭ ‬الحشرات‭ ‬والقوارض‭ ‬وإحكام‭ ‬إغلاق‭ ‬تلك‭ ‬المنازل‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬ناقش‭ ‬المجلس‭ ‬خطورة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المواصلات‭ ‬غير‭ ‬المرخصة‭ ‬لنقل‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬العناية‭ ‬بالأشجار‭ ‬والنخيل‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬والصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬المظهر‭ ‬العام‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس‭ ‬استعرض‭ ‬العميد‭ ‬سلطان‭ ‬الكعبي‭ ‬الجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬والتوعوية‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬المديرية‭ ‬لخدمة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬داعياً‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬النقل‭ ‬المرخصين‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬أبنائهم‭.‬