محافظ المحرق يشيد بدور الشرطة بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد سلمان عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، بمناسبة عودة الطلبة إلى المدارس، بدور شرطة خدمة المجتمع ومديرية شرطة محافظة المحرق والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في تنظيم الحركة المرورية بمحيط المدارس، وتأمين انتقال الطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، معرباً عن تمنياته للجميع التوفيق والنجاح.
جاء ذلك خلال مجلس محافظة المحرق، بحضور العميد جاسم محمد الغتم نائب المحافظ، والعميد سلطان بن أحمد الكعبي مدير عام مديرية شرطة محافظ المحرق، وعبدالعزيز أحمد النعار رئيس مجلس المحرق البلدي وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، حيث أكد رواد المجلس أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية التكميلية في الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، والدعوة إلى المساهمة في إنجاح العملية الديمقراطية، مستذكرين تاريخ العملية الانتخابية في مملكة البحرين.
من جانبه، استعرض عبدالعزيز النعار جهود الحملة المشتركة في تنظيف عدد من المنازل المهجورة بالمحافظة، التي شارك فيها كل من الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، ووزارة الصحة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الداخلية، إذ تضمّنت الحملة أعمال التنظيف ورش مبيدات الحشرات والقوارض وإحكام إغلاق تلك المنازل.
من جانب آخر ناقش المجلس خطورة التعامل مع المواصلات غير المرخصة لنقل طلبة المدارس، فيما أكد رواد المجلس أهمية العناية بالأشجار والنخيل في الشوارع العامة والصيانة الدورية حفاظاً على المظهر العام.
وفي ختام المجلس استعرض العميد سلطان الكعبي الجهود الأمنية والتوعوية المبذولة من المديرية لخدمة المواطنين والمقيمين في المحافظة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، داعياً أولياء الأمور إلى التعاقد مع مؤسسات النقل المرخصين من الإدارة العامة للمرور حفاظاً على سلامة أبنائهم.
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