المستشفيات الحكومية: تخصيص جناح لمرضى ((السكلر)) من النساء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكّدت‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬الجناح‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يأتي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬للجميع‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير،‭ ‬وبالأخص‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الصحية‭.‬

وأضافت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬يضم‭ ‬18‭ ‬سريرا‭ ‬مزودا‭ ‬بنظام‭ ‬المراقبة‭ ‬للوظائف‭ ‬الحيوية‭ ‬لكل‭ ‬سرير،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬متابعة‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬المراقبة‭ ‬المتواصلة‭ ‬للمرضى،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خدمتهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬