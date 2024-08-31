المستشفيات الحكومية: تخصيص جناح لمرضى ((السكلر)) من النساء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية تخصيص جناح لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) من النساء.
وأكّدت أن تخصيص الجناح لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) من النساء يأتي تماشيا مع توجه المستشفيات الحكومية لتوفير أفضل الخدمات العلاجية للجميع وفق أعلى المعايير، وبالأخص لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) من خلال الاستخدام الأمثل للموارد لتلبية احتياجاتهم الصحية.
وأضافت الجلاهمة أن الجناح يضم 18 سريرا مزودا بنظام المراقبة للوظائف الحيوية لكل سرير، بحيث يتم متابعة المرضى من خلال هذه الأجهزة، ما يسهل عملية المراقبة المتواصلة للمرضى، ويسهم في خدمتهم بشكل مباشر.
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