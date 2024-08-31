Sunday, 01 September 2024 05:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستشفيات الحكومية: تخصيص جناح لمرضى ((السكلر)) من النساء

8/31/2024 7:11:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬تخصيص‭ ‬جناح‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬من‭ ‬النساء‭.‬

وأكّدت‭ ‬أن‭ ‬تخصيص‭ ‬الجناح‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬من‭ ‬النساء‭ ‬يأتي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬توجه‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬للجميع‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المعايير،‭ ‬وبالأخص‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الصحية‭.‬

وأضافت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬الجناح‭ ‬يضم‭ ‬18‭ ‬سريرا‭ ‬مزودا‭ ‬بنظام‭ ‬المراقبة‭ ‬للوظائف‭ ‬الحيوية‭ ‬لكل‭ ‬سرير،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬متابعة‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الأجهزة،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬عملية‭ ‬المراقبة‭ ‬المتواصلة‭ ‬للمرضى،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬خدمتهم‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

MENAFN31082024000055011008ID1108622851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث