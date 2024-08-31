الدفاع المدني ينقذ 4 أشخاص ويخمد حريقا بمزرعة في المالكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬الحريق‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬48‭ ‬صباحا،‭ ‬وتوجهت‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬ووصلت‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وباشرت‭ ‬عمليات‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬ومنع‭ ‬انتشاره‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭.‬