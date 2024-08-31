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الدفاع المدني ينقذ 4 أشخاص ويخمد حريقا بمزرعة في المالكية

8/31/2024 7:11:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬إنقاذ‭ ‬4‭ ‬أشخاص،‭ ‬وإخماد‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اندلع‭ ‬بمزرعة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬المالكية،‭ ‬فيما‭ ‬تشير‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬استقرار‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬لمن‭ ‬تم‭ ‬إنقاذهم‭.
‬وكان‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬دفع‭ ‬بـ15‭ ‬آلية‭ ‬و48‭ ‬ضابطا‭ ‬وفردا‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬وإخماده،‭ ‬لتبدأ‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬عملية‭ ‬التبريد‭ ‬اللازمة‭ ‬منعا‭ ‬لتجدده‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأشار‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬الحريق‭ ‬الساعة‭ ‬1‭:‬48‭ ‬صباحا،‭ ‬وتوجهت‭ ‬فرق‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬ووصلت‭ ‬إليه‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وباشرت‭ ‬عمليات‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬ومنع‭ ‬انتشاره‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬مازالت‭ ‬مستمرة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭.‬

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