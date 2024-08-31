الدفاع المدني ينقذ 4 أشخاص ويخمد حريقا بمزرعة في المالكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت الإدارة العامة للدفاع المدني صباح أمس من إنقاذ 4 أشخاص، وإخماد الحريق الذي كان قد اندلع بمزرعة في قرية المالكية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى استقرار الحالة الصحية لمن تم إنقاذهم.
وكان الدفاع المدني قد دفع بـ15 آلية و48 ضابطا وفردا للسيطرة على الحريق وإخماده، لتبدأ على الفور عملية التبريد اللازمة منعا لتجدده مرة أخرى.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغا عن وقوع الحريق الساعة 1:48 صباحا، وتوجهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع ووصلت إليه خلال وقت قياسي وباشرت عمليات السيطرة على الحريق ومنع انتشاره.
وأشار إلى أن التحريات مازالت مستمرة للكشف عن سبب اندلاع الحريق.
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