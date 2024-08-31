غالبيتها حول القطاع الصحي والتعليمي:تقييم 39 مشروعا ضمن جائزة عيسى بن علي لأفضل مشروع تطوعي بحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬فالح‭ ‬الرويلي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوعي‭ ‬بحريني‭ ‬بأن‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬المشاريع‭ ‬المقدمة‭ ‬والجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬39‭ ‬مشروعا‭ ‬مشاركا‭ ‬لأفضل‭ ‬عمل‭ ‬تطوعي،‭ ‬يتنوعون‭ ‬بين‭ ‬جمعيات‭ ‬مختلفة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬وفرق‭ ‬تطوعية‭ ‬وأفراد‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬للجائزة‭ ‬لــ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خبراتي‭ ‬في‭ ‬تحكيم‭ ‬الجوائز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬فإن‭ ‬المشاريع‭ ‬المعروضة‭ ‬اليوم‭ ‬ليست‭ ‬مؤهلة‭ ‬لأن‭ ‬تفوز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬مؤهله‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬ذلك؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬المشاركات‭ ‬توضح‭ ‬مدى‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬وتستحق‭ ‬بأن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬فرصتها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لأفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوعي‭ ‬بحريني‭.‬

وتابع‭ ‬الرويلي‭ ‬حديثهُ‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تباينا‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬منها‭ ‬قوية‭ ‬جدًا‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشاركات‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬ولاحظنا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬بحيث‭ ‬ان‭ ‬الأعمال‭ ‬التطوعية‭ ‬والخبرات‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬توسع‭ ‬منجزاتها‭ ‬ونطاق‭ ‬عملها‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬تميزًا‮»‬‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬الرويلي‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬تسلمت‭ ‬استمارات‭ ‬المشاركة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركات‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬الاستمارات‭ ‬بالكامل‭ ‬ويتم‭ ‬كتابة‭ ‬أهداف‭ ‬وآليات‭ ‬العمل‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬ستتحقق‭ ‬وطبيعة‭ ‬الفئات‭ ‬المستفيدة‭ ‬لأخذ‭ ‬نظرة‭ ‬أولية‭ ‬لطبيعة‭ ‬المشاريع‭ ‬الموجودة‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬المناقشة‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬للفرق‭ ‬التي‭ ‬ستشارك‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تصور‭ ‬أكثر‭ ‬ليتم‭ ‬وضع‭ ‬بعض‭ ‬التساؤلات‭ ‬لرؤية‭ ‬المشاركات‭ ‬وطبيعة‭ ‬الاختلافات‭ ‬بينهم‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الأكبر‭ ‬هو‭ ‬ابراز‭ ‬المشاريع‭ ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الضوء،‭ ‬ولهذا‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬المدعوة‭ ‬هي‭ ‬جهات‭ ‬داعمة‭ ‬وشركات‭ ‬وتعد‭ ‬فرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬لعرض‭ ‬أعمالهم‭ ‬وأنشطتهم‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تعرف‭ ‬المؤسسات‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬الموجودة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الموجودة‭ ‬عبر‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المشاريع‭ ‬المنافسة‭ ‬لهم‭ ‬وأخذ‭ ‬أفكار‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬إحصائيات‭ ‬وأفكار‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قياس‭ ‬الأثر‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬فريق‭ ‬التحكيم‭ ‬يغطي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬منها‭ ‬محكم‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومطلع‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البحرين‭ ‬وحتى‭ ‬بالخارج‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬محكمين‭ ‬بالقطاع‭ ‬التربوي‭ ‬ومحكمين‭ ‬ناشطين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولهذا‭ ‬كل‭ ‬محكم‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬معينة‭ ‬عبر‭ ‬طرح‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬قالت‭ ‬خولة‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬إن‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬عمل‭ ‬تطوعي‭ ‬شملت‭ ‬39‭ ‬فريقا‭ ‬مشاركا،‭ ‬تتوزع‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬مبادرة‭ ‬وفرقة،‭ ‬و17‭ ‬جمعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تصدر‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬تمثيل‭ ‬الفرق‭ ‬على‭ ‬المنصة‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بحيث‭ ‬سجل‭ ‬الحضور‭ ‬النسائي‭ ‬23‭ ‬ممثلة‭ ‬للفرق،‭ ‬و16‭ ‬ممثلا‭ ‬للفرق‭.‬

وبينت‭ ‬الهاجري‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المشاريع‭ ‬تستهدف‭ ‬القطاعين‭ ‬الصحي‭ ‬والتعليمي،‭ ‬ليسجل‭ ‬مجال‭ ‬المشروع‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬13‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬مشاريع‭ ‬صحية‭ ‬وتوعوية،‭ ‬و4‭ ‬اجتماعية‭ ‬وتدريبية‭ ‬والباقي‭ ‬تنوع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬اعلام‭ ‬وميديا،‭ ‬وخيري،‭ ‬واقتصادي،‭ ‬وإنساني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مشروع‭ ‬واحد‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬المدمنين‭.‬

‭ ‬وأكدت‭ ‬رئيس‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والإعلام‭ ‬للجائزة‭ ‬ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالسنوات‭ ‬السابقة،‭ ‬وحصلت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬على‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالنسخ‭ ‬السابقة،‭ ‬بأن‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬للجائزة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬62‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬استبعاد‭ ‬بعض‭ ‬المشاركات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إعلانها‭ ‬مسبقًا،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تأهيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشاركين‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬مشاركين‭ ‬بحيث‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مشاريع‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬بالتناصف‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬الأول‭ ‬والأول‭ ‬مكررا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬لجائزة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ (‬لتكريم‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬العرب‭) ‬في‭ ‬17‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م‭.‬

كما‭ ‬ركزت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬معيار‭ ‬مدى‭ ‬ارتباط‭ ‬المشروع‭ ‬بأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬توعية‭ ‬للارتباط‭ ‬بأهمية‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬معيار‭ ‬الابداع‭ ‬والابتكار‭ ‬في‭ ‬فكرة‭ ‬المشروع‭ ‬عبر‭ ‬تقديمها‭ ‬بأسلوب‭ ‬مختلف‭ ‬وإبداعي‭. ‬