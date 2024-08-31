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أولياء أمور: المدرسة المنزل الثاني لأبنائنا

8/31/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬أمل‭ ‬الحامد‭:‬

أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬أنهم‭ ‬يعتبرون‭ ‬المدرسة‭ ‬المكان‭ ‬الآمن‭ ‬لتعليم‭ ‬لأطفال‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتنمية‭ ‬سلوكياتهم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وكذلك‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شخصياتهم‭ ‬وتعليمهم‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬أمنياتهم‭ ‬بسنة‭ ‬جديدة‭ ‬يقضي‭ ‬فيها‭ ‬الطلبة‭ ‬أوقاتا‭ ‬مفيدة‭ ‬يحصلون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬معلومات‭.‬

وقالت‭ ‬ولية‭ ‬الأمر‭ ‬زهراء‭ ‬طاهر‭ ‬إن‭ ‬المدرسة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭ ‬تمثل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬مكان‭ ‬التحصيل‭ ‬العلمي،‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية،‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات،‭ ‬إنشاء‭ ‬صداقات،‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس،‭ ‬القاعدة‭ ‬الأساسية‭ ‬للمستقبل‭ ‬ولإنشاء‭ ‬أجيال،‭ ‬وهي‭ ‬تربية‭ ‬وتعليم‭ ‬وليست‭ ‬فقط‭ ‬تعليما‭.‬

وذكرت‭ ‬أنها‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والجانب‭ ‬الإبداعي‭ ‬وكذلك‭ ‬الجانب‭ ‬التربوي‭ ‬من‭ ‬خبرتها‭ ‬مع‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬اختبارات‭ ‬يقاس‭ ‬فيها‭ ‬تقدم‭ ‬الطالب‭ ‬الأكاديمي‭ ‬واستيعابه،‭ ‬الامتحان‭ ‬ليس‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬علامات‭ ‬بل‭ ‬لمعرفة‭ ‬مستواه‭ ‬وتحصيله‭ ‬العلمي،‭ ‬وتحديد‭ ‬كيفية‭ ‬مساعدته‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ضد‭ ‬فكرة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مدرسون‭ ‬خصوصيون‭ ‬قبل‭ ‬التوجيهي‭ ‬أو‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬علامات‭ ‬مرتفعة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الدرس‭ ‬الخصوصي‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬مواد‭ ‬مثل‭ ‬اللغات‭.‬

ودعت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬ليكون‭ ‬الأكل‭ ‬صحيا‭ ‬ويكون‭ ‬هناك‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يباع‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭.‬

بدورها،‭ ‬قالت‭ ‬شذى‭ ‬عبدالله‭ (‬ولية‭ ‬أمر‭) ‬إن‭ ‬المدرسة‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬لتعليم‭ ‬الأطفال‭ ‬وصقل‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتنمية‭ ‬سلوكياتهم‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتكوين‭ ‬الصداقات،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬أمنياتها‭ ‬بسنة‭ ‬دراسية‭ ‬جديدة‭ ‬يقضي‭ ‬فيها‭ ‬الطلبة‭ ‬ساعات‭ ‬مفيدة‭ ‬ويصنعون‭ ‬ذكريات‭ ‬سعيدة‭. ‬ونتطلع‭ ‬دوماً‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية،‭ ‬لأن‭ ‬التطوير‭ ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭. ‬ونحن‭ ‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬تنافس‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬والمخرجات‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الواجبات‭ ‬والاختبارات‭ ‬تمثل‭ ‬عبئاً‭ ‬كبيراً‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭ ‬والأمهات‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬والتجارب‭ ‬المتطورة‭ ‬تخلت‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬الواجبات‭ ‬المنزلية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬الطلاب‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬ابنتها‭ ‬صغيرة‭ ‬وانتقائية‭ ‬في‭ ‬الأكل،‭ ‬لذا‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تختار‭ ‬لها‭ ‬ما‭ ‬يناسبها‭ ‬بعناية‭ ‬وتجهزه‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬شنطة‭ ‬الأكل‭ ‬لتأخذه‭ ‬معها‭ ‬يومياً‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬ولي‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬المدرسة‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬المنزل‭ ‬الثاني‭ ‬لفلذات‭ ‬أكبادنا‭ ‬والتربية‭ ‬تسبق‭ ‬التعليم‭ ‬بها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد‭ ‬منظم‭ ‬متماش‭ ‬مع‭ ‬جدول‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفضل‭ ‬لله‭ ‬ثم‭ ‬لقيادتنا‭ ‬الرشيدة‭ ‬بتوجيهاتهم‭ ‬الدائمة‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد‭ ‬لصيانة‭ ‬المدارس‭ ‬وتوفير‭ ‬ما‭ ‬يتطلع‭ ‬إليه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬الكرام‭ ‬لراحة‭ ‬أبنائنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬وتخفيف‭ ‬عبء‭ ‬الواجبات‭ ‬المنزلية‭ ‬عليهم‭ ‬لكي‭ ‬يتسنى‭ ‬لهم‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬خارج‭ ‬أوقات‭ ‬المدرسة‭ ‬للتركيز‭ ‬على‭ ‬حياتهم‭ ‬الشخصية‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يمنح‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬دينارا‭ ‬واحدا‭ ‬مصروفا‭ ‬مع‭ ‬وجبة‭ ‬منزلية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭.‬

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