Sunday, 01 September 2024 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أخصائية تغذية: قللوا المقليات في وجبات أطفالكم

8/31/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الوجبة المدرسية ثلث كمية طعام الطالب في اليوم


يؤدي‭ ‬الطعام‭ ‬دوراً‭ ‬حيويّاً‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التركيز‭ ‬والطاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬والأداء‭ ‬الذهني‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬مدرسية‭ ‬صحية‭ ‬متوازنة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬للنمو‭ ‬وتعزيز‭ ‬المناعة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬للطلبة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬اختصاصيو‭ ‬التغذية‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬التقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالوجبات‭ ‬المدرسية‭ ‬للطالب‭ ‬لكونها‭ ‬تمثل‭ ‬ثلث‭ ‬كمية‭ ‬طعامه‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬يعد‭ ‬موضوعاً‭ ‬حساساً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النمو‭ ‬لان‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬تتشكل‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬وتستمر‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬سلبيا‭ ‬أحياناً‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والطول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬المناعة‭ ‬وضعف‭ ‬الطاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬والأداء‭ ‬الذهني‭ ‬والتركيز،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬التركيز‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬أسبابه‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬عدم‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار،‭ ‬مرور‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬الجفاف‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬مثل‭ ‬الحديد‭ ‬والدهون‭ ‬الصحية‭ (‬أوميغا‭ ‬3‭) ‬وهذه‭ ‬المشاكل‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها‭ ‬بتناول‭ ‬الوجبات‭ ‬المتوازنة‭.‬

وتحدثت‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬الوجبات‭ ‬المدرسية‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬عصائر‭ ‬وسندويتش‭ ‬مكوناته‭ ‬قطع‭ ‬دجاج‭ ‬وبطاطس‭ ‬أو‭ ‬نوتيلا‭ ‬أو‭ ‬أجبان‭ ‬مصنعة‭ ‬أو‭ ‬سجق،‭ ‬أو‭ ‬معجنات‭ ‬مثل‭ ‬بيتزا،‭ ‬مع‭ ‬الأجباس‭ ‬وما‭ ‬لذ‭ ‬وطاب‭ ‬من‭ ‬الحلويات،‭ ‬مثل‭ ‬البسكويت‭ ‬والشوكلاتة‭ ‬والمارشملو‭ ‬والكوكيز،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬المدرسية‭ ‬تكون‭ ‬فقيرة‭ ‬جداً‭ ‬بالقيمة‭ ‬الغذائية‭ ‬وعالية‭ ‬بالسكريات‭ ‬والنشويات‭ ‬والدهون،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ضد‭ ‬الحرمان‭ ‬وأيضاً‭ ‬ضد‭ ‬إعطاء‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬‮«‬كمكافأة‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬تعزز‭ ‬لدى‭ ‬الطفل‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الوجبة‭ ‬مميزة‭ ‬وتزيد‭ ‬رغبته‭ ‬فيها‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬الدراسات،‭ ‬فلا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬صنف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأصناف‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬المدرسية‭.‬

وأكدت‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الوجبة‭ ‬المدرسية‭ ‬متوازنة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية،‭ ‬وهي‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬والنشويات‭ ‬الصحية‭ ‬ومصادر‭ ‬البروتين‭ ‬والكالسيوم،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬مصادر‭ ‬البروتين‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النمو،‭ ‬وتنصح‭ ‬بتقليل‭ ‬المقليات‭ ‬واللحوم‭ ‬المصنعة،‭ ‬مثل‭ ‬السجق‭ ‬وأمثاله،‭ ‬واضافة‭ ‬مصادر‭ ‬للبروتين‭ ‬عالية‭ ‬بالقيمة‭ ‬الغذائية‭ ‬وتكون‭ ‬مناسبة‭ ‬للوجبات‭ ‬المدرسية،‭ ‬مثل‭ ‬البيض‭ ‬والأجبان‭
‬وجبن‭ ‬الحلوم‭ ‬والتونة‭ ‬وحمص‭ ‬الشام‭ ‬‮«‬النخي‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬النشويات،‭ ‬فهي‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬للطاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬والذهنية‭ ‬للطالب‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬مفهوم‭ ‬البعض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬النشويات‭ ‬بكميات‭ ‬معتدلة‭ ‬فتكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الوجبة‭ ‬وليس‭ ‬أغلبها،‭ ‬وبعض‭ ‬الأمثلة‭ ‬المناسبة‭ ‬للوجبات‭ ‬مثل‭ ‬المخبوزات‭ ‬بالحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬أو‭ ‬البطاطس،‭ ‬أو‭ ‬الشوفان‭ ‬أو‭ ‬كعك‭ ‬الأرز‭.‬

وأكدت‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬المدرسية‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬موجودة‭ ‬فيهم‭ ‬فقط‭ ‬بما‭ ‬يقدر‭ ‬بحصتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الموسمية‭ ‬ودائماً‭ ‬يفضل‭ ‬التنويع‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬الطالب‭ ‬بالملل،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬سهلة‭ ‬التناول،‭ ‬مثل‭ ‬الخيار‭ ‬والجزر‭ ‬والفلفل‭ ‬البارد‭ ‬بألوانه‭ ‬والطماطم‭ ‬الصغير،‭ ‬أو‭ ‬يمكن‭ ‬الذرة،‭ ‬الفراولة،‭ ‬التفاح،‭ ‬أو‭ ‬العنب،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬إضافة‭ ‬تغميسة‭ ‬صحية،‭ ‬مثل‭ ‬زبدة‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬أو‭ ‬لبنة‭ ‬أو‭ ‬حمص‭ ‬أو‭ ‬الزبادي‭ ‬كبدائل‭ ‬للمايونيز‭ ‬والكاتشاب‭ ‬ولزيادة‭ ‬تقبل‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الانتقائية‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬يمكن‭ ‬مراجعة‭ ‬اختصاصية‭ ‬تغذية‭ ‬لزيادة‭ ‬التقبل‭ ‬لديهم‭.‬

واقترحت‭ ‬بدائل‭ ‬إضافية‭ ‬لشرائح‭ ‬البطاطس‭ ‬‮«‬الشيبس‮»‬‭ ‬والحلويات‭ ‬يمكن‭ ‬إضافتها‭ ‬كوجبات‭ ‬خفيفة‭ ‬إضافية،‭ ‬مثل‭ ‬الفشار‭ ‬أو‭ ‬المكسرات‭ ‬أو‭ ‬الزيتون‭ ‬أو‭ ‬البسكويت‭ ‬مع‭ ‬الجبن‭.‬

ونبهت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬الماء‭ ‬مع‭ ‬الطالب‭ ‬دائماً،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬بتقليل‭ ‬العصائر‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬سكريات‭ ‬تعرض‭ ‬لتسوس‭ ‬الأسنان‭ ‬وإمكانية‭ ‬استبدالها‭ ‬بالحليب‭ ‬واللبن‭ ‬لاحتوائهما‭ ‬على‭ ‬بروتين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النمو،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تنبيه‭ ‬الطلبة‭ ‬بحفظه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭.‬

واختتمت‭ ‬حديثها‭ ‬بتقديم‭ ‬نصيحة‭ ‬أخيرة‭ ‬بأن‭ ‬البيئة‭ ‬المدرسية‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬للطالب‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يهتم‭ ‬مقصف‭ ‬المدرسة‭ ‬بتوفير‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭. ‬

MENAFN31082024000055011008ID1108622847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث