أخصائية تغذية: قللوا المقليات في وجبات أطفالكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يؤدي‭ ‬الطعام‭ ‬دوراً‭ ‬حيويّاً‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬التركيز‭ ‬والطاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬والأداء‭ ‬الذهني‭ ‬ولذلك‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬مدرسية‭ ‬صحية‭ ‬متوازنة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الأساسية‭ ‬للنمو‭ ‬وتعزيز‭ ‬المناعة‭ ‬أمر‭ ‬ضروري‭ ‬للطلبة‭ ‬بمناسبة‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬أكده‭ ‬اختصاصيو‭ ‬التغذية‭.‬

وحول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬التقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬ضرورة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالوجبات‭ ‬المدرسية‭ ‬للطالب‭ ‬لكونها‭ ‬تمثل‭ ‬ثلث‭ ‬كمية‭ ‬طعامه‭ ‬في‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬يعد‭ ‬موضوعاً‭ ‬حساساً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النمو‭ ‬لان‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬تتشكل‭ ‬في‭ ‬الصغر‭ ‬وتستمر‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬سلبيا‭ ‬أحياناً‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والطول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬المناعة‭ ‬وضعف‭ ‬الطاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬والأداء‭ ‬الذهني‭ ‬والتركيز،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬التركيز‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬أسبابه‭ ‬مختلفة،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬عدم‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الإفطار،‭ ‬مرور‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تناول‭ ‬الطعام،‭ ‬الجفاف‭ ‬أو‭ ‬نقص‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية،‭ ‬مثل‭ ‬الحديد‭ ‬والدهون‭ ‬الصحية‭ (‬أوميغا‭ ‬3‭) ‬وهذه‭ ‬المشاكل‭ ‬يمكن‭ ‬تفاديها‭ ‬بتناول‭ ‬الوجبات‭ ‬المتوازنة‭.‬

وتحدثت‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬عن‭ ‬الوجبات‭ ‬المدرسية‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬عصائر‭ ‬وسندويتش‭ ‬مكوناته‭ ‬قطع‭ ‬دجاج‭ ‬وبطاطس‭ ‬أو‭ ‬نوتيلا‭ ‬أو‭ ‬أجبان‭ ‬مصنعة‭ ‬أو‭ ‬سجق،‭ ‬أو‭ ‬معجنات‭ ‬مثل‭ ‬بيتزا،‭ ‬مع‭ ‬الأجباس‭ ‬وما‭ ‬لذ‭ ‬وطاب‭ ‬من‭ ‬الحلويات،‭ ‬مثل‭ ‬البسكويت‭ ‬والشوكلاتة‭ ‬والمارشملو‭ ‬والكوكيز،‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬المدرسية‭ ‬تكون‭ ‬فقيرة‭ ‬جداً‭ ‬بالقيمة‭ ‬الغذائية‭ ‬وعالية‭ ‬بالسكريات‭ ‬والنشويات‭ ‬والدهون،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ضد‭ ‬الحرمان‭ ‬وأيضاً‭ ‬ضد‭ ‬إعطاء‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬‮«‬كمكافأة‮»‬‭ ‬لأنها‭ ‬تعزز‭ ‬لدى‭ ‬الطفل‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الوجبة‭ ‬مميزة‭ ‬وتزيد‭ ‬رغبته‭ ‬فيها‭ ‬بحسب‭ ‬أحدث‭ ‬الدراسات،‭ ‬فلا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬صنف‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأصناف‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬المدرسية‭.‬

وأكدت‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الوجبة‭ ‬المدرسية‭ ‬متوازنة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬العناصر‭ ‬الأساسية،‭ ‬وهي‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬والنشويات‭ ‬الصحية‭ ‬ومصادر‭ ‬البروتين‭ ‬والكالسيوم،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬مصادر‭ ‬البروتين‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النمو،‭ ‬وتنصح‭ ‬بتقليل‭ ‬المقليات‭ ‬واللحوم‭ ‬المصنعة،‭ ‬مثل‭ ‬السجق‭ ‬وأمثاله،‭ ‬واضافة‭ ‬مصادر‭ ‬للبروتين‭ ‬عالية‭ ‬بالقيمة‭ ‬الغذائية‭ ‬وتكون‭ ‬مناسبة‭ ‬للوجبات‭ ‬المدرسية،‭ ‬مثل‭ ‬البيض‭ ‬والأجبان‭

‬وجبن‭ ‬الحلوم‭ ‬والتونة‭ ‬وحمص‭ ‬الشام‭ ‬‮«‬النخي‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬النشويات،‭ ‬فهي‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬للطاقة‭ ‬الجسدية‭ ‬والذهنية‭ ‬للطالب‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬مفهوم‭ ‬البعض،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تناول‭ ‬النشويات‭ ‬بكميات‭ ‬معتدلة‭ ‬فتكون‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الوجبة‭ ‬وليس‭ ‬أغلبها،‭ ‬وبعض‭ ‬الأمثلة‭ ‬المناسبة‭ ‬للوجبات‭ ‬مثل‭ ‬المخبوزات‭ ‬بالحبوب‭ ‬الكاملة،‭ ‬أو‭ ‬البطاطس،‭ ‬أو‭ ‬الشوفان‭ ‬أو‭ ‬كعك‭ ‬الأرز‭.‬

وأكدت‭ ‬أخصائية‭ ‬التغذية‭ ‬العلاجية‭ ‬شيماء‭ ‬محمد‭ ‬أهمية‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬في‭ ‬الوجبة‭ ‬المدرسية‭ ‬لأن‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الضرورية‭ ‬موجودة‭ ‬فيهم‭ ‬فقط‭ ‬بما‭ ‬يقدر‭ ‬بحصتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاث‭ ‬حصص‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والفواكه‭ ‬الموسمية‭ ‬ودائماً‭ ‬يفضل‭ ‬التنويع‭ ‬فيها‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬الطالب‭ ‬بالملل،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه‭ ‬سهلة‭ ‬التناول،‭ ‬مثل‭ ‬الخيار‭ ‬والجزر‭ ‬والفلفل‭ ‬البارد‭ ‬بألوانه‭ ‬والطماطم‭ ‬الصغير،‭ ‬أو‭ ‬يمكن‭ ‬الذرة،‭ ‬الفراولة،‭ ‬التفاح،‭ ‬أو‭ ‬العنب،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬إضافة‭ ‬تغميسة‭ ‬صحية،‭ ‬مثل‭ ‬زبدة‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬أو‭ ‬لبنة‭ ‬أو‭ ‬حمص‭ ‬أو‭ ‬الزبادي‭ ‬كبدائل‭ ‬للمايونيز‭ ‬والكاتشاب‭ ‬ولزيادة‭ ‬تقبل‭ ‬الخضراوات‭ ‬والفواكه،‭ ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الانتقائية‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬الأكل‭ ‬يمكن‭ ‬مراجعة‭ ‬اختصاصية‭ ‬تغذية‭ ‬لزيادة‭ ‬التقبل‭ ‬لديهم‭.‬

واقترحت‭ ‬بدائل‭ ‬إضافية‭ ‬لشرائح‭ ‬البطاطس‭ ‬‮«‬الشيبس‮»‬‭ ‬والحلويات‭ ‬يمكن‭ ‬إضافتها‭ ‬كوجبات‭ ‬خفيفة‭ ‬إضافية،‭ ‬مثل‭ ‬الفشار‭ ‬أو‭ ‬المكسرات‭ ‬أو‭ ‬الزيتون‭ ‬أو‭ ‬البسكويت‭ ‬مع‭ ‬الجبن‭.‬

ونبهت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتوافر‭ ‬الماء‭ ‬مع‭ ‬الطالب‭ ‬دائماً،‭ ‬كما‭ ‬نصحت‭ ‬بتقليل‭ ‬العصائر‭ ‬لاحتوائها‭ ‬على‭ ‬سكريات‭ ‬تعرض‭ ‬لتسوس‭ ‬الأسنان‭ ‬وإمكانية‭ ‬استبدالها‭ ‬بالحليب‭ ‬واللبن‭ ‬لاحتوائهما‭ ‬على‭ ‬بروتين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬النمو،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تنبيه‭ ‬الطلبة‭ ‬بحفظه‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭.‬

واختتمت‭ ‬حديثها‭ ‬بتقديم‭ ‬نصيحة‭ ‬أخيرة‭ ‬بأن‭ ‬البيئة‭ ‬المدرسية‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬للطالب‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يهتم‭ ‬مقصف‭ ‬المدرسة‭ ‬بتوفير‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭. ‬