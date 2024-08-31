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نصائح للمعلمين والطلبة مع بدء العام الدراسي:اختصاصيو إرشاد نفسي: انزعوا الخوف من نفوس الطلبة

8/31/2024 7:11:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التهيئة للعودة إلى المدارس عملية مشتركة بين البيت والمدرسة

القلق أكبر مشكلات المرحلة الابتدائية..
والانسحاب مشكلة الإعدادية والثانوية

تلعب‭ ‬المدرسة‭ ‬دورا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬شخصية‭ ‬الإنسان‭ ‬واكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬السلوكية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬المعنيين‭ ‬بالإرشاد‭ ‬النفسي‭ ‬أن‭ ‬المعلمين‭ ‬يؤدون‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬ومواجهة‭ ‬التغيرات‭ ‬السلوكية‭ ‬والانفعالية‭ ‬خاصة‭ ‬للطلبة‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالمدرسة‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬وكذلك‭ ‬مشكلات‭ ‬الانسحاب‭ ‬والتشتت‭ ‬لدى‭ ‬طلبة‭ ‬المرحلتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬والثانوية‭.‬

وقالت‭ ‬مي‭ ‬العازمي‭ ‬باحثة‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬الارشاد‭ ‬النفسي‭ ‬ومتخصصة‭ ‬في‭ ‬التوجيه‭ ‬والإرشاد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والنفسي‭ ‬والأسري،‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يحرص‭ ‬المعلم‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬وود‭ ‬وتقبل‭ ‬اختلافاتهم‭ ‬ومستوياتهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تمييز‭ ‬مع‭ ‬التمسك‭ ‬بالمعاير‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الاحسان‭ ‬والإخلاص‭ ‬والمسؤولية‭ ‬والعدالة‭ ‬وحفظ‭ ‬حقوقهم‭ ‬وكرامتهم‭ ‬كونهم‭ ‬نموذجا‭ ‬وقدوة‭ ‬للطلبة‭.‬


وتطرقت‭ ‬العازمي‭ ‬إلى‭ ‬اختلاف‭ ‬السلوكيات‭ ‬والمشكلات‭ ‬المتوقعة‭ ‬خلال‭ ‬عودة‭ ‬الدراسة‭ ‬باختلاف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬فمن‭ ‬المتوقع‭ ‬تغيرات‭ ‬سلوكية‭ ‬سلبية،‭ ‬كالتهيج‭ ‬الانفعالي،‭ ‬القلق‭ ‬والخوف‭ ‬المفرط‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محفزات،‭ ‬الارتباك‭ ‬المكاني،‭ ‬اضطراب‭ ‬النوم،‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬المزاجية‭ ‬السلبية،‭ ‬السلوك‭ ‬الإنمائي‭ ‬التراجعي‭ (‬التبول‭ ‬في‭ ‬الفراش،‭ ‬الكلام‭ ‬الطفولي،‭ ‬مص‭ ‬الإبهام‭)‬،‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬أو‭ ‬فقدان‭ ‬للشهية‭ ‬ملحوظ،‭ ‬فقدان‭ ‬طاقة‭ ‬الكلام‭ ‬أو‭ ‬التلعثم،‭ ‬ورفض‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬الروضة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬المشكلات‭ ‬المتوقعة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬تغيرات‭ ‬سلوكية‭ ‬الانفعالية‭ ‬السلبية،‭ ‬العدوانية‭ ‬وتهيج‭ ‬المزاج،‭ ‬كثرة‭ ‬البكاء‭ ‬والتشكي‭ ‬والتململ،‭ ‬الخوف‭ ‬غير‭ ‬المبرر،‭ (‬فرط‭ ‬حركة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭)‬،‭ ‬شكوى‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬والآلام‭ ‬الجسدية‭ ‬غير‭ ‬المبررة،‭ ‬صعوبة‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ (‬تشتت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭)‬،‭ ‬رفض‭ ‬فكرة‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة،‭ ‬ظهور‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الانسحاب،‭ ‬الانطواء،‭ ‬والخجل‭.‬

أما‭ ‬المشكلات‭ ‬المتوقعة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الاعدادية‭ ‬والثانوية‭ ‬مشكلات‭ ‬الانسحاب‭ ‬ورفض‭ ‬الحديث‭ ‬العزوف‭ ‬عن‭ ‬التجمعات‭ ‬العائلية،‭ ‬تشتت‭ ‬الانتباه،‭ ‬السرحان‭ ‬الزائد،‭ ‬عدم‭ ‬التركيز‭ ‬اضطرابات‭ ‬الأكل‭: ‬فقدان‭ ‬الشهية‭ ‬أو‭ ‬الشهية‭ ‬المفرطة،‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬أو‭ ‬اضطرابات‭ ‬النوم،‭ ‬الصداع‭ ‬والآلام‭ ‬الجسدية،‭ ‬فقدان‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالأنشطة‭ ‬المعتادة‭ ‬والانشغال‭ ‬بالأشياء‭ ‬غير‭ ‬المعتادة،‭ ‬العناد‭ ‬أو‭ ‬التمرد‭: ‬سلوك‭ ‬متمرد‭ ‬ضد‭ ‬الأسرة‭ ‬أو‭ ‬اي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬مشكلات‭ ‬سلوكية‭ ‬السلبية‭ ‬أو‭ ‬الحادة‭ ‬ورفض‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭.‬

وتابعت‭ ‬حديثها‭ ‬قائلةً‭: ‬من‭ ‬المهم‭ ‬تهيئة‭ ‬الطلاب‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وذلك‭ ‬ليكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬همة‭ ‬ونشاطا‭ ‬وتركيزا‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬والراحة‭ ‬وأن‭ ‬التهيئة‭ ‬لعودة‭ ‬الطلاب‭ ‬تعتبر‭ ‬عملية‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬البيت‭ ‬والمدرسة‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬ناجحة،‭ ‬حيث‭ ‬تبدأ‭ ‬التهيئة‭ ‬من‭ ‬الاسرة‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركه‭ ‬الأبناء‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬وتغير‭ ‬النظام‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬المستلزمات‭ ‬الدراسية‭ ‬وذلك‭ ‬للإحساس‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬وتهيئة‭ ‬المنزل‭ ‬للدراسة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬المدارس‭ ‬بهيئتيها‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية‭ ‬تستعد‭ ‬سنويا‭ ‬لاستقبال‭ ‬الطلبة‭ ‬وتهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المدرسية‭ ‬لهم،‭
‬ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬التهيئة‭ ‬الناجحة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البيت‭ ‬والمدرسة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬عند‭ ‬الطلبة‭ ‬بأهمية‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وبتالي‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬التحصيل‭ ‬الدراسي‭.‬

وأكدت‭ ‬العازمي‭ ‬أن‭ ‬أصعب‭ ‬العواقب‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬هي‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬اليومي‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬النظام‭ ‬المدرسي‭ ‬الذي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اكتسابه‭ ‬خلال‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية،‭ ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬العلاقة‭ ‬الإيجابية‭ ‬العاطفية‭ ‬بين‭ ‬الأبناء‭ ‬والآباء‭ ‬التي‭ ‬يسودها‭ ‬الحب‭ ‬والاحترام‭ ‬والرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬تبني‭ ‬شخصية‭ ‬قوية‭ ‬للأبناء‭ ‬ويكونون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تخطي‭ ‬المواقف‭ ‬اليومية‭ ‬ويكونون‭ ‬أكثر‭ ‬توافقا‭ ‬نفسيا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬في‭ ‬مستقبلهم‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬المشكلات‭ ‬الاسرية‭ ‬لها‭ ‬اثر‭ ‬على‭ ‬تحصيل‭ ‬الطلاب‭ ‬وحتى‭ ‬على‭ ‬نفسيتهم‭ ‬لان‭ ‬الطالب‭ ‬هو‭ ‬انعكاس‭ ‬لبيئته،‭ ‬لذا‭ ‬نوصي‭ ‬ولي‭ ‬الامر‭ ‬الالتزام‭ ‬بالهدوء‭ ‬والمرونة‭ ‬وتجنب‭ ‬المشاكل‭ ‬الأسرية‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬أمام‭ ‬الأبناء‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتأثر‭ ‬نفسيتهم،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬على‭ ‬الآباء‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬زرع‭ ‬القيم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬الحميدة‭ ‬وتنمية‭ ‬المحبة‭ ‬والاحترام‭ ‬بين‭ ‬أطفالهم‭ ‬في‭ ‬الصِّغَر‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬الأبناء‭ ‬على‭ ‬الخصوصية‭
‬واحترام‭ ‬المشاعر‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭ ‬والمشاركة‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الحوادث‭ ‬الطارئة‭ ‬من‭ ‬فرح‭ ‬أو‭ ‬حزن‭ ‬أو‭ ‬مرض‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬وتوزيع‭ ‬الأدوار‭ ‬فيما‭ ‬بينهم،‭ ‬والبعد‭ ‬عن‭ ‬التفرقة‭ ‬والمقارنة‭ ‬بين‭ ‬الأبناء‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الطالب‭ ‬الضعيف‭ ‬تحصيليا‭ ‬فمن‭ ‬المهم‭ ‬جدا‭ ‬لرفع‭ ‬مستوى‭ ‬تحصيله‭ ‬الدراسي‭ ‬أن‭ ‬يعترف‭ ‬بأن‭ ‬لديه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬التحصيل‭ ‬وعليه‭ ‬أن‭ ‬يجتهد‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬وقته‭ ‬وادارته‭ ‬بصورة‭ ‬صحيحة‭ ‬وأن‭ ‬يحضر‭ ‬للدرس‭ ‬قبل‭ ‬الحصة‭ ‬الدراسية‭ ‬وعليه‭ ‬أثناء‭ ‬الحصة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مستمعا‭ ‬جيدا‭ ‬للمعلم‭ ‬أثناء‭ ‬الشرح‭ ‬وأن‭ ‬يشارك‭ ‬بفعالية‭ ‬وأن‭ ‬يوثق‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تعلمه‭ ‬وعليه‭ ‬ان‭ ‬يراجع‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬فهمه‭ ‬للشرح‭ ‬لا‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬المعلم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاستعداد‭ ‬للامتحانات‭ ‬بفترة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تتراكم‭ ‬عليه‭ ‬الدروس‭ ‬ويصعب‭ ‬عليه‭ ‬فهمها‭ ‬واستيعابها‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أضافت‭ ‬رجاء‭ ‬عيسى‭ ‬العجمي‭ ‬اختصاصية‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬حماية‭ ‬الطفل‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التهيئة‭ ‬المسبقة‭ ‬للطالب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاسرة‭ ‬والمجتمع‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬الأمان‭ ‬النفسي‭ ‬والدعم‭ ‬والتشجيع‭ ‬الكامل‭ ‬له‭.‬

وأضافت‭ ‬الاختصاصية‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تنظيم‭ ‬مواعيد‭ ‬النوم‭ ‬للطلبة‭ ‬قبيل‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬المدرسة‭ ‬حتى‭ ‬يستعد‭ ‬ذهنيا‭ ‬للذهاب‭ ‬الى‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬مواعيد‭ ‬الوجبات‭ ‬الغذائية‭ ‬ويفضل‭ ‬تقديم‭ ‬موعد‭ ‬العشاء‭ ‬حتى‭ ‬يستطيع‭ ‬الطالب‭ ‬النوم‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬أكثر،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬ممارسة‭ ‬للهوايات‭ ‬اليومية‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تشبع‭ ‬لكل‭ ‬احتياجات‭ ‬الطفل‭ ‬بجميع‭ ‬جوانبها‭.‬

وتابعت‭ ‬رجاء‭ ‬حديثها‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬الإذاعي‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬صباح‭ ‬الخير‭ ‬بأنه‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التهيئة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهل‭ ‬عبر‭ ‬نزع‭ ‬الخوف‭ ‬منه‭ ‬وتشجيعه‭ ‬مسبقًا‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬المدرسة‭ ‬التي‭ ‬سيلتحق‭ ‬بها‭ ‬الطفل‭ ‬له‭ ‬بشكل‭ ‬الإيجابي،‭ ‬أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الأطفال‭ ‬الأكبر‭ ‬عمرًا‭ ‬يجب‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬معينة‭ ‬مثل‭ ‬جدول‭ ‬للمذاكرة‭ ‬وتنظيم‭ ‬الوقت‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬الأبناء‭ ‬اهتماماتهم‭ ‬وسماعهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬عبر‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وأهدافهم‭.‬

وبينت‭ ‬الاختصاصية‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المدرسة‭ ‬والأهل‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬الإيجابي‭ ‬للأطفال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البنود‭ ‬عبر‭ ‬اطلاع‭ ‬المدرسة‭ ‬لكل‭ ‬ظروف‭ ‬الطفل‭ ‬الاسرية‭ ‬الخاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مشاركة‭ ‬المدرسة‭ ‬لحالة‭ ‬الطفل‭ ‬الصحية‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفاجأ‭ ‬المدرسة‭ ‬بأن‭ ‬الطفل‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬رعاية‭ ‬خاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أطفال‭ ‬صعوبات‭ ‬التعلم‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬المدرسة‭ ‬مطلعة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬رسم‭ ‬له‭ ‬خطة‭ ‬خاصة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الاطلاع‭ ‬الكلي‭ ‬للمستوى‭ ‬الدراسي‭ ‬للطالب‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطور‭ ‬الطفل‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭ ‬وتتبعه‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬المدرسة‭ ‬والاسرة‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬واحدة‭.‬

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