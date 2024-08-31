بحضور ابنة الرئيس الأذربيجاني ومساعده ..مؤسسة ((راشد آل خليفة)) تفتتح معرضها لعشرين فنانا بحرينا في باكو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتحت‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬معرضها‭ ‬الفني‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬غاليري‮»‬‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬باكو،‭ ‬بحضور‭ ‬ابنة‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬ليلى‭ ‬علييفا،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬حيدر‭ ‬علييف‮»‬،‭ ‬ومساعد‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬والمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬‮«‬حيدر‭ ‬عليف‮»‬‭ ‬أنار‭ ‬علي‭ ‬أكبروف،‭ ‬ورئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬فناني‭ ‬أذربيجان‭ ‬فرخاد‭ ‬خليوف،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حضور‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬المهتم‭ ‬بالفنون‭.‬

ويقدم‭ ‬المعرض،‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬لفنانين‭ ‬بحرينيين‭ ‬يمثلون‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الأجيال‭ ‬ومدارس‭ ‬الفنون‭ ‬من‭ ‬مقتنيات‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون،‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬يضم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتبادل‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬وأكاديمية‭ ‬أذربيجان‭ ‬للفنون،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬الماضي‭.‬







وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭: ‬‮«‬إن‭ ‬افتتاح‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يروّج‭ ‬للفن‭ ‬البحريني‭ ‬ويعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬يشكل‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للتعريف‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬العالمية،‭ ‬وتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬جديد‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬مساعي‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬لتوطيد‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الفني‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬والتفاعل‭ ‬المميز‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬مع‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المعروضة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬استمرار‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفنانين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وفتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬لمشاركتهم‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭.‬





وثمّن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لرعاية‭ ‬قطاع‭ ‬الفنون،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لدعم‭ ‬جلالته‭ ‬المستمر‭ ‬للمشهد‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتقديره‭ ‬للفن‭ ‬والفنانين‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬العالمية،‭ ‬ويوفر‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬للتواصل‭ ‬الثقافي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬عبر‭ ‬لغة‭ ‬الفن‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬بدأت‭ ‬محادثاتها‭ ‬لاستضافة‭ ‬معرض‭ ‬للفنانين‭ ‬الأذربيجانيين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬للتبادل‭ ‬الفني،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعزز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثقافية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬اعتبر‭ ‬السيد‭ ‬أمين‭ ‬محمدوف‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬غاليري‮»‬‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬هو‭ ‬شاهد‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬الفن‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الصداقات‭ ‬الدولية‭ ‬والتفاهم‭ ‬الثقافي،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمد‭ ‬الجسور‭ ‬الثقافية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يسهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬السياحي‭ ‬للبلدين‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬تعزز‭ ‬ارتباطنا‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬مثمر‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تعرفنا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ ‬البحريني‭. ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬لإحضار‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬البحريني‭ ‬إلى‭ ‬باكو،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬تبادل‭ ‬وشراكة‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬بلدينا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬لا‭ ‬يقدم‭ ‬أعمالاً‭ ‬فنية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬والتعريف‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فنها‭ ‬المعاصر‮»‬‭.‬

ويقدم‭ ‬المعرض‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬50‭ ‬عملاً‭ ‬لعشرين‭ ‬فنانا‭ ‬بحرينيا‭ ‬هم‭: ‬إبراهيم‭ ‬بو‭ ‬سعد،‭ ‬أحمد‭ ‬باقر،‭ ‬جعفر‭ ‬العريبي،‭ ‬جمال‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬جمال‭ ‬يوسف،‭ ‬خالد‭ ‬فرحان،‭ ‬خليل‭ ‬الهاشمي،‭ ‬عائشة‭ ‬حافظ،‭ ‬عباس‭ ‬الموسوي،‭ ‬عباس‭ ‬يوسف،‭ ‬عدنان‭ ‬الأحمد،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬العريض،‭ ‬عمر‭ ‬الراشد،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬ميرزا،‭ ‬علي‭ ‬المحميد،‭ ‬فاضل‭ ‬عباس،‭ ‬غادة‭ ‬خنجي،‭ ‬هدير‭ ‬البقالي،‭ ‬هلا‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومروة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمل‭ ‬للفنان‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1983‭.‬

ووصف‭ ‬فنانون‭ ‬مشاركون‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬مشاركتهم‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتهم‮»‬،‭ ‬وتعكس‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬المشهد‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدين‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬الثقافي‭ ‬مع‭ ‬العالم،‭ ‬وتنظيم‭ ‬المعارض‭ ‬الخارجية‭ ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬البحريني‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفنون‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الفنانين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭. ‬

من‭ ‬خلال‭ ‬معارضها‭ ‬وفعالياتها‭ ‬ومبادراتها‭ ‬التعاونية،‭ ‬تسعى‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬إشراك‭ ‬المجتمعات‭ ‬وتثقيف‭ ‬الجمهور‭ ‬وتوفير‭ ‬منصة‭ ‬للحوار‭ ‬النقدي‭ ‬والاجتماعي‭. ‬وبذلك،‭ ‬تؤدي‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحراك‭ ‬الفني‭ ‬والثقافي‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭.‬