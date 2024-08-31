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((الكوهجي الخيرية)) راعيا بلاتينيا لملتقى ((مايكرو شباب))

8/31/2024 7:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬مشاركتها‭ ‬كراعيا‭ ‬بلاتينيا‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكرو‭ ‬شباب‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬بهدف‭ ‬تحفيز‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النماذج‭ ‬الناجحة‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬أطلقوا‭ ‬مشاريعهم‭ ‬التجارية‭ ‬ولتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

ويأتي‭ ‬دعم‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬لهذ‭ ‬المبادرة‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬رؤيتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬كافة‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬عديدة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للمملكة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬ ‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭: ‬‮«‬أن‭ ‬المبرة‭ ‬لطالما‭ ‬وضعت‭ ‬الشباب‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتها‭ ‬فهم‭ ‬يشكلون‭ ‬العنصر‭ ‬الرئيس‭ ‬الذي‭ ‬سيرفع‭ ‬اقتصاد‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أفكارهم‭ ‬وطاقاتهم‭ ‬الفريدة‭ ‬وطموحاتهم‭ ‬الكبيرة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذا‭ ‬الملتقى‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬منصة‭ ‬محفزة‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمشاريع‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وجعله‭ ‬المحرك‭ ‬الأساسي‭ ‬للنمو‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬2030،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التوجهات‭ ‬السامية‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وثقتها‭ ‬بأهمية‭ ‬احتضان‭ ‬الشباب‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬مساهمتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬المعطاء‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬المستقبل‭ ‬الشبابية‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬تقدير‭ ‬وامتنان‭ ‬الجمعية‭ ‬للدعم‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬للنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬الشبابي‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬‮«‬مايكرو‭ ‬شباب‮»‬،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬مبرة‭ ‬الكوهجي‭ ‬الخيرية‭ ‬بدعم‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتمكينهم‭ ‬وإعطائهم‭ ‬الفرص‭ ‬لتطوير‭ ‬أفكارهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬وإطلاق‭ ‬طاقاتهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬الواعد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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