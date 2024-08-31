424 ألف مسافر قدموا جوا إلى البحرين في يوليو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

4498 طائرة هبطت في البحرين الشهر الماضي





كشفت‭ ‬إحصائيات‭ ‬حركة‭ ‬الركاب‭ ‬والطائرات‭ ‬والشحن‭ ‬الجوي‭ ‬لشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬عن‭ ‬بلوغ‭ ‬عدد‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬424 ‭,‬ 517‭ ‬مسافرا‭ ‬وعدد‭ ‬المغادرين‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬449 ‭,‬ 032‭ ‬مسافرا‭.‬

وبلغت‭ ‬عدد‭ ‬الطائرات‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬4498‭ ‬طائرة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بلغت‭ ‬الطائرات‭ ‬المغادرة‭ ‬4513‭ ‬طائرة‭. ‬وكشفت‭ ‬الإحصائية‭ ‬عن‭ ‬الوجهات‭ ‬الأكثر‭ ‬زيادة‭ ‬بعدد‭ ‬المسافرين‭ ‬لشهر‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬باكستان‭ (‬إسلام‭ ‬آباد‭) ‬بنسبة‭ ‬103 ‭%‬ ‭ ‬بواقع‭ ‬11 ‭,‬ 642‭ ‬مسافرا‭. ‬

وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬قطر‭ (‬الدوحة‭) ‬50 ‭%‬ ‭ ‬بواقع‭ ‬45 ‭,‬ 715‭ ‬مسافرا،‭ ‬تليها‭ ‬الهند‭ (‬مومباي‭) ‬بنسبة‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬بواقع‭ ‬27 ‭,‬ 968‭ ‬مسافرا،‭ ‬ثم‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬الرياض‭) ‬بنسبة‭ ‬13 ‭%‬ ‭ ‬بواقع‭ ‬55 ‭,‬ 743‭ ‬مسافرا‭. ‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬حركة‭ ‬الشحن‭ ‬والبريد‭ ‬الجوي،‭ ‬فقد‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬الشحن‭ ‬الوارد‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬11 ‭,‬ 870‭ ‬طنا،‭ ‬والصادر‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬7794‭ ‬طنا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬الشحن‭ ‬العابر‭ ‬12 ‭,‬ 140‭ ‬طنا‭.‬

وقد‭ ‬ارتفع‭ ‬إجمالي‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ (‬ويُقاس‭ ‬بإيرادات‭ ‬الركاب‭ ‬لكل‭ ‬كيلومتر‭)‬،‭ ‬بنسبة‭ ‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024،‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭. ‬كما‭ ‬ارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬الإجمالية‭ (‬التي‭ ‬تُقاس‭ ‬بالمقاعد‭ ‬المتاحة‭ ‬لكل‭ ‬كيلومتر‭)‬،‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬واستقر‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬عند‭ ‬86 ‭%‬ ‭ ‬بزيادة‭ ‬0‭.‬5‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬بسبب‭ ‬الانقطاع‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬‮«‬كراود‭ ‬سترايك‮»‬‭ ‬بتاريخ‭ ‬19‭ ‬يوليو،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ (‬إياتا‭).‬

وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭. ‬وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬فيما‭ ‬استقر‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬عند‭ ‬84‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬بزيادة‭ ‬0‭.‬3‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

الطلب‭ ‬العالمي

وارتفع‭ ‬الطلب‭ ‬العالمي‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭. ‬وزادت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تراجع‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬85‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬بانخفاض‭ ‬0‭.‬3‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وارتفع‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬بنسبة‭ ‬4‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭. ‬وزادت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬واستقر‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬عند‭ ‬86.1 ‭%‬ ‭ ‬بزيادة‭ ‬1‭.‬7‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

شهر‭ ‬إيجابي

وقال‭ ‬ويلي‭ ‬والش،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للنقل‭ ‬الجوي‭ (‬إياتا‭): ‬‮«‬كان‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭ ‬شهراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬آخر‭. ‬لقد‭ ‬بلغ‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬باستثناء‭ ‬إفريقيا،‭ ‬رغم‭ ‬الانقطاع‭ ‬الكبير‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلة‭ ‬كراود‭ ‬سترايك‭. ‬تذكّرنا‭ ‬نهاية‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬الكرة‭ ‬الشمالي‭ ‬بمدى‭ ‬اعتماد‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الطيران،‭ ‬ومع‭ ‬تحول‭ ‬المسافرين‭ ‬من‭ ‬السياحة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال،‭ ‬يتضح‭ ‬الدور‭ ‬المتعدد‭ ‬للطيران‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الروابط‭ ‬العائلية،‭ ‬وتمكين‭ ‬الاستكشاف،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التجارة‭. ‬لقد‭ ‬وصلت‭ ‬عوامل‭ ‬الحمولة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬الممكن،‭ ‬لكن‭ ‬الاختناقات‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬توفير‭ ‬السعة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬السفر‭. ‬ومع‭ ‬عودة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬عطلاتهم،‭ ‬هناك‭ ‬دعوة‭ ‬ملحة‭ ‬للمصنعين‭ ‬والموردين‭ ‬لحل‭ ‬مشكلات‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد،‭ ‬لضمان‭ ‬بقاء‭ ‬السفر‭ ‬الجوي‭ ‬متاحاً‭ ‬وميسوراً‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬يعتمدون‭ ‬عليه‮»‬‭.‬

حسب‭ ‬المناطق

سجلت‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬نمواً‭ ‬قوياً‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الركاب‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬مع‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬إلى‭ ‬اتجاهات‭ ‬النمو‭ ‬الطويلة‭ ‬الأجل‭ ‬بعد‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الجائحة‭.‬

وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬19‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭. ‬وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬20‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬استقر‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬عند‭ ‬83‭.‬8 ‭%‬ ‭ ‬بانخفاض‭ ‬0‭.‬8‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭. ‬معظم‭ ‬خطوط‭ ‬آسيا‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬مستويات‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬باستثناء‭ ‬خط‭ ‬آسيا‭ ‬ – ‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

كما‭ ‬سجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الأوروبية‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭. ‬وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬8‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬87‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬بزيادة‭ ‬0‭.‬2‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭. ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الخطوط‭ ‬الدولية‭ ‬الرئيسية،‭ ‬توسع‭ ‬خط‭ ‬أوروبا‭ ‬ – ‭ ‬آسيا‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬عدم‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬الخط‭ ‬مستويات‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بعد‭.‬

وحققت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬5‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭. ‬وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬89‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬بانخفاض‭ ‬0‭.‬8‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬الأعلى‭ ‬بين‭ ‬المناطق‭.‬

وشهدت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬اللاتينية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬13‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭. ‬وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬15‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬87‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬بانخفاض‭ ‬1‭.‬7‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬إعصار‭ ‬بريل‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬منطقة‭ ‬الكاريبي‭ ‬وخليج‭ ‬المكسيك‭ ‬وجنوب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬بالمنطقة‭.‬

وسجلت‭ ‬شركات‭ ‬الطيران‭ ‬الإفريقية‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬7‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭ ‬في‭ ‬الطلب‭. ‬وارتفعت‭ ‬السعة‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬عامل‭ ‬الحمولة‭ ‬إلى‭ ‬74‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬بزيادة‭ ‬0‭.‬5‭ ‬نقطة‭ ‬مئوية‭ ‬مقارنةً‭ ‬بشهر‭ ‬يوليو‭ ‬2023‭.‬

الأسواق‭ ‬المحلية

سجل‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي‭ ‬على‭ ‬السفر‭ ‬ارتفاعاً‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬جميع‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬نمواً‭ ‬قوياً،‭ ‬باستثناء‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬تراجعاً‭ ‬طفيفاً‭. ‬وسجلت‭ ‬البرازيل‭ ‬أسرع‭ ‬توسع،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعافت‭ ‬اليابان‭ ‬وأستراليا‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬السلبي‭ ‬الذي‭ ‬شهدتاه‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬السابق‭.‬