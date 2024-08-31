424 ألف مسافر قدموا جوا إلى البحرين في يوليو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
«إسلام آباد» أكثر الوجهات ارتفاعا بنسبة 103%.. تليها «الدوحة»
4498 طائرة هبطت في البحرين الشهر الماضي
كشفت إحصائيات حركة الركاب والطائرات والشحن الجوي لشهر يوليو 2024 الصادرة عن وزارة المواصلات والاتصالات عن بلوغ عدد القادمين إلى مملكة البحرين 424 , 517 مسافرا وعدد المغادرين من مملكة البحرين 449 , 032 مسافرا.
وبلغت عدد الطائرات القادمة إلى المملكة 4498 طائرة في حين بلغت الطائرات المغادرة 4513 طائرة. وكشفت الإحصائية عن الوجهات الأكثر زيادة بعدد المسافرين لشهر يوليو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، عن ارتفاع نسبة المسافرين من وإلى باكستان (إسلام آباد) بنسبة 103 % بواقع 11 , 642 مسافرا.
وبلغت نسبة الزيادة في المسافرين من وإلى قطر (الدوحة) 50 % بواقع 45 , 715 مسافرا، تليها الهند (مومباي) بنسبة 20 % بواقع 27 , 968 مسافرا، ثم المملكة العربية السعودية (الرياض) بنسبة 13 % بواقع 55 , 743 مسافرا.
وفيما يخص حركة الشحن والبريد الجوي، فقد بلغ حجم الشحن الوارد إلى مملكة البحرين 11 , 870 طنا، والصادر من مملكة البحرين 7794 طنا، فيما بلغ الشحن العابر 12 , 140 طنا.
وقد ارتفع إجمالي الطلب على السفر (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر)، بنسبة 8 % في يوليو 2024، مقارنةً بشهر يوليو 2023. كما ارتفعت السعة الإجمالية (التي تُقاس بالمقاعد المتاحة لكل كيلومتر)، بنسبة 7.4 % على أساس سنوي. واستقر عامل الحمولة في شهر يوليو عند 86 % بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ولم يكن هناك تأثير سلبي كبير على الطلب بسبب الانقطاع في خدمات «كراود سترايك» بتاريخ 19 يوليو، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 5.8 % في شهر يوليو 2024 على أساس سنوي في الطلب على السفر. وارتفعت السعة بنسبة 5.5 % على أساس سنوي، فيما استقر عامل الحمولة عند 84.1 % بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023.
الطلب العالمي
وارتفع الطلب العالمي على السفر بنسبة 10.1 % مقارنةً بشهر يوليو 2023. وزادت السعة بنسبة 10.5 % على أساس سنوي، في حين تراجع عامل الحمولة ليصل إلى 85.9 % بانخفاض 0.3 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الطلب المحلي على السفر بنسبة 4.8 % مقارنةً بشهر يوليو 2023. وزادت السعة بنسبة 2.8 % على أساس سنوي، واستقر عامل الحمولة عند 86.1 % بزيادة 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023.
شهر إيجابي
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «كان شهر يوليو شهراً إيجابياً آخر. لقد بلغ الطلب على السفر الجوي أعلى مستوى له على الإطلاق في جميع المناطق باستثناء إفريقيا، رغم الانقطاع الكبير بسبب مشكلة كراود سترايك. تذكّرنا نهاية موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي بمدى اعتماد الناس على الطيران، ومع تحول المسافرين من السياحة إلى الأعمال، يتضح الدور المتعدد للطيران في إعادة الروابط العائلية، وتمكين الاستكشاف، وتعزيز التجارة. لقد وصلت عوامل الحمولة إلى الحد الأقصى الممكن، لكن الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد جعلت من الصعب توفير السعة اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على السفر. ومع عودة الكثير من الناس من عطلاتهم، هناك دعوة ملحة للمصنعين والموردين لحل مشكلات سلاسل التوريد، لضمان بقاء السفر الجوي متاحاً وميسوراً لجميع من يعتمدون عليه».
حسب المناطق
سجلت جميع المناطق نمواً قوياً في أسواق الركاب الدولية في يوليو 2024 مقارنةً بشهر يوليو 2023، مع مؤشرات على عودة العديد من الأسواق إلى اتجاهات النمو الطويلة الأجل بعد التعافي من الجائحة.
وسجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ نمواً بنسبة 19.1 % على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 20.3 % على أساس سنوي، بينما استقر عامل الحمولة عند 83.8 % بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023. معظم خطوط آسيا لم تتجاوز مستويات عام 2019، باستثناء خط آسيا – الشرق الأوسط.
كما سجلت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 8.3 % على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 8.1 % على أساس سنوي، بينما بلغ عامل الحمولة 87.5 % بزيادة 0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023. من حيث الخطوط الدولية الرئيسية، توسع خط أوروبا – آسيا بشكل أسرع، ما يعكس عدم تجاوز هذا الخط مستويات عام 2019 بعد.
وحققت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 5.3 % على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، بينما بلغ عامل الحمولة 89.4 % بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023، إلا أنه كان الأعلى بين المناطق.
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً بنسبة 13.4 % على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 15.7 % على أساس سنوي، بينما بلغ عامل الحمولة 87.5 % بانخفاض 1.7 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023. على الرغم من تأثير إعصار بريل في بعض أجزاء منطقة الكاريبي وخليج المكسيك وجنوب الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير في الطلب بالمنطقة.
وسجلت شركات الطيران الإفريقية زيادة بنسبة 7.4 % على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 6.7 % على أساس سنوي، بينما ارتفع عامل الحمولة إلى 74.3 % بزيادة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بشهر يوليو 2023.
الأسواق المحلية
سجل الطلب المحلي على السفر ارتفاعاً في يوليو، حيث حققت جميع الأسواق الرئيسية نمواً قوياً، باستثناء الهند التي سجلت تراجعاً طفيفاً. وسجلت البرازيل أسرع توسع، في حين تعافت اليابان وأستراليا من التراجع السلبي الذي شهدتاه في الشهر السابق.
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