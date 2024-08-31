الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬الطموحة‭ ‬تسعى‭ ‬الحكومة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬استراتيجيات‭ ‬شاملة،‭ ‬منها‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الكامل‭ ‬للخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬بهدف‭ ‬تقليص‭ ‬المستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬بنسبة‭ ‬50 % ،‭ ‬وتبسيط‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتقليل‭ ‬خطوات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬خطوات‭ ‬فقط‭. ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬معلومات‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬جميع‭ ‬القنوات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ما‭ ‬يسهل‭ ‬على‭ ‬المتعاملين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬بسرعة‭ ‬وكفاءة‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فإنه‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬كفاءات‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات،‭ ‬مع‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتقنيات‭ ‬المتقدمة‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬السريع‭ ‬أصبح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬جزءًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لتعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بطرق‭ ‬متعددة،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودتها؛‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تطوير‭ ‬روبوتات‭ ‬محادثة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ (‬ Chatbots ‭) ‬لمساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬بسرعة‭ ‬وسهولة‭. ‬وإضافةً‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تحليل‭ ‬كميات‭ ‬ضخمة‭ ‬من‭ ‬البيانات‭ ‬الحكومية‭ ‬لاستخلاص‭ ‬الاتجاهات‭ ‬والأنماط،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬أكثر‭ ‬استنارة‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬الأنماط‭ ‬غير‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬المالية،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والاحتيال‭.‬

وعلاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تسهم‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تخصيص‭ ‬الخدمات‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬مستوى‭ ‬الرضا‭ ‬العام‭. ‬وتتيح‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬أيضًا‭ ‬أتمتة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬الروتينية،‭ ‬ما‭ ‬يوفر‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬للموظفين،‭ ‬ويتيح‭ ‬لهم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬مهارات‭ ‬بشرية‭ ‬أخرى‭. ‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬تبني‭ ‬استراتيجيات‭ ‬مستدامة‭ ‬لتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬مختبرات‭ ‬ابتكار‭ ‬متخصصة‭ ‬واختبار‭ ‬التقنيات‭ ‬الجديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المحلية،‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬للبحوث‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ورغم‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يوفرها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬فإنه‭ ‬يواجه‭ ‬بعض‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يلزم‭ ‬أخذها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬توافر‭ ‬البيانات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬والقضايا‭ ‬الأخلاقية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالخصوصية‭ ‬واستخدام‭ ‬البيانات‭. ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬السعي‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬التقدم‭ ‬التقني‭.‬

وباختصار،‭ ‬يمكن‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬تحولًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والجهد‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬وتبني‭ ‬هذه‭ ‬التقنيات‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬إليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬