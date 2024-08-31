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29% من المؤسسات مصنفة بأنها ناضجة رقميا

8/31/2024 7:11:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الهجينة يسهمان

بزيادة مستويات النضج الرقمي للمؤسسات 7 أضعاف

كشف‭ ‬بحث‭ ‬جديد‭ ‬أجرته‭ ‬شركة‭ ‬ F 5‭ ‬أن‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬شهد‭ ‬تسارعاً‭ ‬كبيراً‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بزيادة‭ ‬بلغت‭ ‬سبعة‭ ‬أضعاف‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصنفة‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬النضج‭ ‬الرقمي‭.‬

وجرى‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إعداد‭ ‬تقرير‭ ‬مؤشر‭ ‬نضج‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرقمية‭ (‬ DEMI ‭) ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تصدره F 5‭ ‬،‭ ‬تقييم‭ ‬713‭ ‬استجابة‭ ‬مأخوذة‭ ‬من‭ ‬تقرير‭ ‬استراتيجية‭ ‬حالة‭ ‬التطبيقات‭ ‬2024‭ ‬وفقاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬قدرات‭ ‬تقنية‭ ‬رئيسية‭ ‬شملت‭: ‬البنى‭ ‬التحتية،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬التطبيقات،‭ ‬والبيانات،‭ ‬وعمليات‭ ‬هندسة‭ ‬موثوقية‭ ‬الموقع‭
(‬ SRE ‭)‬،‭ ‬وإمكانية‭ ‬الاطلاع‭ ‬والأتمتة،‭ ‬والأمن‭.‬

وتم‭ ‬تصنيف‭ ‬29 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬فاعلة‮»‬‭ ‬واعتبار‭ ‬أنها‭ ‬تحقق‭ ‬خطوات‭ ‬ملموسة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬جهود‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الخاصة‭ ‬بها،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬4 % ‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬بحسب‭ ‬تقرير‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬54 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استطلاعها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬من‭ ‬الهواة‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتبار‭ ‬17 % ‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬بطيئة‮»‬‭.‬


البنى‭ ‬التحتية‭ ‬الهجينة‭ ‬والموزعة‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة

شهد‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بروز‭ ‬النضج‭ ‬الرقمي‭ ‬بوضوح‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الطبيعة‭ ‬الهجينة‭ ‬والموزعة‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬وفي‭ ‬مستويات‭ ‬أتمتة‭ ‬الأنظمة،‭ ‬ومدى‭ ‬كفاءة‭ ‬إدارة‭ ‬البيانات‭ ‬وتخزينها‭ ‬بطريقة‭ ‬تجعلها‭ ‬قابلة‭ ‬للاطلاع‭ ‬عليها‭.‬

وتقوم‭ ‬82 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬بتشغيل‭ ‬تطبيقات‭ ‬هجينة‭ ‬مع‭ ‬مكونات‭ ‬في‭ ‬بيئتين‭ ‬متمايزتين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الجاهزية‭ ‬الرقمية‭ ‬والدمج‭ ‬الفعال‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬51 % ‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬‮«‬الهواة‮»‬،‭ ‬وفي‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬البطيئة‮»‬‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬59 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬امتلكت‭ ‬أنظمة‭ ‬آلية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬النصية‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬محددة‭ ‬وسياسات‭ ‬التنفيذ‭ ‬والأمن‭. ‬وعلى‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬37 % ‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬‮«‬الهواة‮»‬‭ ‬و‮«‬16‮»‬‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬البطيئة‮»‬‭ ‬اتبعت‭ ‬نفس‭ ‬أسلوب‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬تقرير‭ ‬مؤشر‭ ‬نضج‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرقمية‭ ‬أن‭ ‬74 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬قامت‭ ‬بأتمتة‭ ‬أمن‭ ‬شبكاتها،‭ ‬و53 % ‭ ‬منها‭ ‬قامت‭ ‬بأتمتة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬لشبكاتها،‭ ‬مقارنة‭ ‬بنسب‭ ‬8 % ‭ ‬و4 % ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬‮«‬الهواة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬لوري‭ ‬ماكفيتي،‭ ‬المهندسة‭ ‬البارزة‭ ‬لدى‭: ‬‮«‬‭ ‬ F 5تتميز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الناضجة‭ ‬رقميا‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‭ ‬بمرونة‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬لديها‭ ‬والتي‭ ‬تمتد‭ ‬لتغطي‭ ‬المواقع‭ ‬الجوهرية‭ ‬والسحابية‭ ‬وعلى‭ ‬حافة‭ ‬الشبكة،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬تجاوز‭ ‬التعقيدات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬أطر‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬واجهات‭ ‬برمجة‭ ‬التطبيقات‭ ‬ووحدات‭ ‬التحكم‭. ‬ومن‭ ‬المشجع‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬ارتقاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬التحدي‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬الهجينة‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬لها‭ ‬بتحسين‭ ‬النشر‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأداء‭ ‬والتكلفة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مؤشراً‭ ‬رئيسيّاً‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭.‬

تزايد‭ ‬تأثير‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي

تعتبر‭ ‬قابلة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ - ‬المواد‭ ‬الأولية‭ ‬لنماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ - ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬التشغيلية‭ ‬منها،‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬جاهزية‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬ويبين‭ ‬تقرير‭ ‬مؤشر‭ ‬نضج‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرقمية‭ ‬للعام‭ ‬الجاري‭ ‬أن‭ ‬94 % ‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬إما‭ ‬لديها‭ ‬مخازن‭ ‬بيانات‭ ‬متعددة‭ ‬وإما‭ ‬أنها‭ ‬تقوم‭ ‬بدمج‭ ‬هذه‭ ‬المخازن‭ ‬في‭ ‬‮«‬بركة‭ ‬بيانات‮»‬‭ ‬موحدة‭. ‬وبالمقابل،‭ ‬أفاد‭ ‬ثلثا‭ (‬65 % ‭) ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬البطيئة‮»‬‭ ‬بأنه‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬استراتيجية‭ ‬اطلاع‭ ‬على‭ ‬البيانات‭.‬

وكان‭ ‬استخدام‭ ‬ممارسات‭ ‬هندسة‭ ‬موثوقية‭ ‬الموقع‭ (‬ SRE ‭) ‬التي‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬نشر‭ ‬التطبيقات‭ ‬الهجينة،‭ ‬مؤشراً‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬النضج‭ ‬الرقمي‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وجاهزيتها‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

كما‭ ‬كانت‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬تقريباً‭ (‬97 % ‭) ‬قد‭ ‬اعتمدت‭ ‬أو‭ ‬تخطط‭ ‬لاعتماد‭ ‬توجه‭ ‬هندسة‭ ‬موثوقية‭ ‬الموقع‭ (‬ SRE ‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ (‬86 % ‭) ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬‮«‬البطيئة‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كذلك‭.‬

الانتباه‭ ‬للفجوة‭ ‬الأمنية

أظهر‭ ‬توجه‭ ‬آخر‭ ‬وفقاً‭ ‬لبيانات‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬وجود‭ ‬فجوة‭ ‬ملموسة‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬الشركات‭ ‬نضجاً‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الرقمية‭ ‬وأقل‭ ‬الشركات‭ ‬نضجاً‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الرقمية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الأمن‭. ‬ولا‭ ‬تقوم‭ ‬الجهات‭ ‬‮«‬الفاعلة‮»‬‭ ‬بتطبيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬الأمنية،‭ ‬ولكنها‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬صد‭ ‬التهديدات‭.‬

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