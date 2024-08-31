مواطنون يتصدون لهجمات المستعمرين في قرية قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - تصدى مواطنون، اليوم السبت، لهجمات مستعمرين على منازلهم في قرية قصرة جنوب نابلس.
وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن، بأن مواجهات اندلعت عقب محاولة المستعمرين الاعتداء على منازل المواطنين في قصرة، حيث يتوافدون على شكل جماعات.
وأضاف، أن هجوما واسعا ينفذه المستعمرون ضد القرية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه السكان.
وتشهد القرية بشكل أسبوعي مواجهات بين المواطنين والمستعمرين، الذين يتصدون لمحاولات المستعمرين الاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.
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