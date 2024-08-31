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مواطنون يتصدون لهجمات المستعمرين في قرية قصرة جنوب نابلس

8/31/2024 3:13:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - تصدى مواطنون، اليوم السبت، لهجمات مستعمرين على منازلهم في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن، بأن مواجهات اندلعت عقب محاولة المستعمرين الاعتداء على منازل المواطنين في قصرة، حيث يتوافدون على شكل جماعات.

وأضاف، أن هجوما واسعا ينفذه المستعمرون ضد القرية، وسط إطلاق نار كثيف تجاه السكان.

وتشهد القرية بشكل أسبوعي مواجهات بين المواطنين والمستعمرين، الذين يتصدون لمحاولات المستعمرين الاعتداء على منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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