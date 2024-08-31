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اشتعال النيران في أجزاء من حسبة الخضار في جنين بسبب الاحتلال

8/31/2024 3:13:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اشتعلت النيران، اليوم السبت،
في أجزاء من حسبة الخضار بشارع البريد في جنين.

وقال شهود عيان، إن النيران اشتعلت في عدد من البسطات وأجزاء من المحلات في حسبة الخضار، بفعل تعمد قوات الاحتلال على اشعالها، فيما تحاول طواقم الدفاع المدني السيطرة على الحريق، واخمادها.

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