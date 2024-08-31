الوفيات اليوم السبت 31 أغسطس 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 8 (كونا) -- في ذمة الله:
- زيد أحمد زيد السرحان 58 عاما (شيع)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: ضاحية عبدالله السالم ق1 شارع نصف اليوسف النصف ج17 م17
- جايز عامر مانع الحربي 51 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- عبدالعزيز صلاح منير المطيري 27 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء بمقبرة الجهراء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: لا يوجد عزاء
- عبدالسلام خالد فهد العبيدان 63 عاما (يشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: القادسية ق9 ش95 م15
- خولة أحمد جاسم الشطي 62 عاما (تشيع اليوم بعد صلاة العشاء)
(زوجة وليد محمد المطاوعة)
الرجال: العزاء في المقبرة
النساء: الأندلس ق10 ش4 م109
إنا لله وإنا إليه راجعون. (النهاية)
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