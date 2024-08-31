Sunday, 01 September 2024 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة 5 أشخاص في هجوم مسلح على مستشفى حكومي في إسطنبول

8/31/2024 3:12:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 31 - 8 (كونا) -- أعلن والي (إسطنبول) داود غول اليوم السبت إصابة خمسة أشخاص في هجوم مسلح شنه مجهولون على قسم الطوارئ في مستشفى حكومي بالطرف الأوروبي من المدينة.
وقال غول في تصريح صحفي إن المصابين في الهجوم الذي استهدف مستشفى (بهجيلي إيفلر) هم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص ومدنيان اثنان.
وأضاف أن المصابين قيد العلاج واصفا جروحهم بأنها "لا تشكل تهديدا على حياتهم".
وذكرت تقارير إخبارية أن مجهولين فتحوا النار على قسم الطوارئ في المستشفى ثم لاذوا بالفرار بسيارة كانوا يستقلونها.
وتعرضت مباني المستشفى وسيارة إسعاف لطلقات نارية كما تضررت بعض السيارات فيما يستمر البحث عن الجناة. (النهاية)

ط ا / م ع ع




MENAFN31082024000071011013ID1108622724

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث