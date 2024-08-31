إصابة 5 أشخاص في هجوم مسلح على مستشفى حكومي في إسطنبول

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسطنبول - 31 - 8 (كونا) -- أعلن والي (إسطنبول) داود غول اليوم السبت إصابة خمسة أشخاص في هجوم مسلح شنه مجهولون على قسم الطوارئ في مستشفى حكومي
بالطرف الأوروبي من المدينة.
وقال غول في تصريح صحفي
إن المصابين في الهجوم الذي استهدف مستشفى (بهجيلي إيفلر) هم ضابط شرطة وأحد أفراد الدرك وأحد أفراد الأمن الخاص ومدنيان اثنان.
وأضاف أن المصابين قيد العلاج واصفا جروحهم بأنها "لا تشكل تهديدا على حياتهم".
وذكرت تقارير إخبارية أن مجهولين فتحوا النار على قسم الطوارئ في المستشفى ثم لاذوا بالفرار بسيارة كانوا يستقلونها.
وتعرضت مباني المستشفى وسيارة إسعاف لطلقات نارية كما تضررت بعض السيارات فيما يستمر البحث عن الجناة. (النهاية)
ط ا / م ع ع
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