رئيس وزراء مصر يؤكد التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للصومال

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 31 - 8 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت التزام بلاده وحرصها "الكامل" على تقديم "الدعم اللازم" للصومال في المجالات كافة.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الدكتور مدبولي ونظيره الصومالي حمزة بري تناولا خلاله عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل البيان عن مدبولي تأكيده دعم مصر "الكامل" للصومال وحرص الدولة المصرية على "دعم وحدة الصومال" مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة تحمل خيرا كبيرا للصوماليين".
وأضاف ان "تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية".
وأكد عمق العلاقات "التاريخية والاستراتيجية" التي تجمع بين القاهرة ومقديشو "على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".
وذكر مدبولي أن الحكومة المصرية "تتحرك بقوة" نحو دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشو وتعزيزها.
وأشار حرص الجانبين على "تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية" بين البلدين "في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال".
وتطرق إلى ما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين وافتتاح السفارة المصرية في مقديشو خلال أغسطس الجاري.
بدوره أكد بري وفقا للبيان أن "مصر تعد بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة للصومال حيث يرتبط البلدان بعلاقات قوية تاريخيا" معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للصومال "في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال".
وأضاف أن "التعاون بين مصر والصومال هو تعاون متعدد الأوجه وهذا ليس جديدا على مصر لأن مقديشو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية ومصر دائما كانت في مقدمة الدول الداعمة لنا".
وأشار بري إلى أن التعاون بين مصر والصومال "يشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري" إلى جانب "التعاون في ميادين الثقافة والتعليم حيث كانت مصر ولا تزال تقدم الكثير من المنح التعليمية للطلاب الصوماليين".
وتطرق يري إلى "التقدم الكبير" الذي تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والصومال مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خطوط الطيران بين القاهرة ومقديشيو منذ يوليو الماضي وكذا افتتاح السفارة المصرية في مقديشو في 13 أغسطس الجاري. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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