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رئيس وزراء مصر يؤكد التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم للصومال

8/31/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 31 - 8 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت التزام بلاده وحرصها "الكامل" على تقديم "الدعم اللازم" للصومال في المجالات كافة.
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء جمع بين الدكتور مدبولي ونظيره الصومالي حمزة بري تناولا خلاله عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل البيان عن مدبولي تأكيده دعم مصر "الكامل" للصومال وحرص الدولة المصرية على "دعم وحدة الصومال" مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة تحمل خيرا كبيرا للصوماليين".
وأضاف ان "تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية".
وأكد عمق العلاقات "التاريخية والاستراتيجية" التي تجمع بين القاهرة ومقديشو "على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية".
وذكر مدبولي أن الحكومة المصرية "تتحرك بقوة" نحو دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين القاهرة ومقديشو وتعزيزها.
وأشار حرص الجانبين على "تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية" بين البلدين "في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال".
وتطرق إلى ما تم اتخاذه من خطوات لتعزيز التعاون والتقارب بين مصر والصومال مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خط الطيران المباشر بين عاصمتي البلدين وافتتاح السفارة المصرية في مقديشو خلال أغسطس الجاري.
بدوره أكد بري وفقا للبيان أن "مصر تعد بمثابة الأخ الأكبر بالنسبة للصومال حيث يرتبط البلدان بعلاقات قوية تاريخيا" معربا عن تقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للصومال "في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال".
وأضاف أن "التعاون بين مصر والصومال هو تعاون متعدد الأوجه وهذا ليس جديدا على مصر لأن مقديشو ترتبط مع القاهرة بعلاقات تعاون تاريخية ومصر دائما كانت في مقدمة الدول الداعمة لنا".
وأشار بري إلى أن التعاون بين مصر والصومال "يشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري" إلى جانب "التعاون في ميادين الثقافة والتعليم حيث كانت مصر ولا تزال تقدم الكثير من المنح التعليمية للطلاب الصوماليين".
وتطرق يري إلى "التقدم الكبير" الذي تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والصومال مشيرا في هذا الصدد إلى تشغيل خطوط الطيران بين القاهرة ومقديشيو منذ يوليو الماضي وكذا افتتاح السفارة المصرية في مقديشو في 13 أغسطس الجاري. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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