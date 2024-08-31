رئيس (النواب) اللبناني يدعو للتشاور تحت سقف البرلمان وصولا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 31 - 8 (كونا) -- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت النواب إلى التشاور تحت سقف البرلمان
من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال بري في كلمة متلفزة "تعالوا غدا إلى التشاور تحت سقف البرلمان وصولا إلى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد".
وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي هو "استحقاق دستوري داخلي " لا علاقة له بالوقائع المتصلة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني.
وتابع بري "بل العكس كنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر الأطراف السياسية والبرلمانية كافة إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة".
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن ما يجري في فلسطين المحتلة في هذه اللحظات هو "امتحان يومي للضمير العالمي " معتبرا أن الوقوف مع الحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف "وقبل أي شيء آخر" إيقاف "المذبحة القائمة فوق رمال غزة وشوارعها التي تحولت إلى قبور جماعية هو امتحان للإنسانية في إنسانيتها".
واعتبر أن ما يتعرض له جنوبي لبنان من اعتداءات من قوات الاحتلال بشكل يومي هو عدوان "مكتمل الأركان" من الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا التزام لبنان ببنود القرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه "حرفيا".
وشدد بري على أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بالقرار 1701 هو قوات الاحتلال الإسرائيلي "التي سجلت رقما قياسيا بانتهاك كل القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي ومن بينها هذا القرار".
يذكر أن لبنان يشهد شغورا في موقع رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر 2022 رغم محاولات مجلس النواب المتكررة لانتخاب رئيس جديد حيث لم تنجح هذه الجهود بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح واحد. (النهاية)
ف ز / م ع ع
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