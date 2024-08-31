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رئيس (النواب) اللبناني يدعو للتشاور تحت سقف البرلمان وصولا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية

8/31/2024 3:12:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم السبت النواب إلى التشاور تحت سقف البرلمان من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وقال بري في كلمة متلفزة "تعالوا غدا إلى التشاور تحت سقف البرلمان وصولا إلى رئيس وطني جامع يستحقه لبنان واللبنانيون في هذه اللحظة الحرجة من تاريخه تحت سقف الدستور وبالتشاور بين الجميع دون إملاء أو وضع فيتو على أحد".
وأضاف أن الاستحقاق الرئاسي هو "استحقاق دستوري داخلي " لا علاقة له بالوقائع المتصلة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني.
وتابع بري "بل العكس كنا أول من دعا في جلسة تجديد المطبخ التشريعي وأمام رؤساء اللجان إلى وجوب أن تبادر الأطراف السياسية والبرلمانية كافة إلى التقاط اللحظة الراهنة التي تمر بها المنطقة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأقصى سرعة ممكنة".
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن ما يجري في فلسطين المحتلة في هذه اللحظات هو "امتحان يومي للضمير العالمي " معتبرا أن الوقوف مع الحق الفلسطيني المشروع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف "وقبل أي شيء آخر" إيقاف "المذبحة القائمة فوق رمال غزة وشوارعها التي تحولت إلى قبور جماعية هو امتحان للإنسانية في إنسانيتها".
واعتبر أن ما يتعرض له جنوبي لبنان من اعتداءات من قوات الاحتلال بشكل يومي هو عدوان "مكتمل الأركان" من الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا التزام لبنان ببنود القرار الأممي رقم 1701 وتطبيقه "حرفيا".
وشدد بري على أن الطرف الوحيد المطلوب إلزامه بالقرار 1701 هو قوات الاحتلال الإسرائيلي "التي سجلت رقما قياسيا بانتهاك كل القرارات الأممية ذات الصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي ومن بينها هذا القرار".
يذكر أن لبنان يشهد شغورا في موقع رئاسة الجمهورية منذ نهاية أكتوبر 2022 رغم محاولات مجلس النواب المتكررة لانتخاب رئيس جديد حيث لم تنجح هذه الجهود بسبب عدم اتفاق الأطراف السياسية اللبنانية على مرشح واحد. (النهاية)

ف ز / م ع ع




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