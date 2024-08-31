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جامعة الكويت تعلن قبول 253 طالبا وطالبة من غير الكويتيين للفصل الدراسي الأول (2024 / 2025)

8/31/2024 3:12:32 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت جامعة الكويت اليوم السبت قبول 253 طالبا وطالبة من غير الكويتيين للفصل الدراسي الأول للعام (2024 / 2025).
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي إنه قد تم قبول 253 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات الذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.
وأضاف الدكتور عزيز أن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية بناء على قرار مجلس الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول.
وبين أن سياسة القبول تنص على أنه "يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من كليات وتخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص".
وأوضح أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها وسيكون اعتماد القبول (أون لاين) من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني ( بالإضافة إلى سداد الرسوم بقيمة 10 دنانير كويتية (76ر32 دولار). (النهاية)

خ م ج / ح ع




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