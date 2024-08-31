جامعة الكويت تعلن قبول 253 طالبا وطالبة من غير الكويتيين للفصل الدراسي الأول (2024 / 2025)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت جامعة الكويت اليوم السبت قبول 253 طالبا وطالبة من غير الكويتيين للفصل الدراسي الأول للعام (2024 / 2025).
وقال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور فاضل عزيز في تصريح صحفي
إنه قد تم قبول 253 طالبا وطالبة في كليات الجامعة من غير الكويتيين من خريجي المرحلة الثانوية من مختلف الجنسيات الذين يسمح لهم بالالتحاق بالجامعة ضمن الفئات المحددة لهم.
وأضاف الدكتور عزيز أن قبول الطلبة غير الكويتيين تم وفقا لترتيب رغباتهم في ضوء الأعداد المحددة لهم في كل كلية بناء على قرار مجلس الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار الحدود الدنيا لقبول الطلبة الكويتيين في الكليات المختلفة وسياسة القبول.
وبين أن سياسة القبول تنص على أنه "يشترط لقبول أي طالب غير كويتي في أي من كليات وتخصصات الجامعة ألا تقل نسبته في شهادة الثانوية أو معدله المكافئ عن أدنى نسبة للطلبة الكويتيين المقبولين في نفس التخصص".
وأوضح أنه سيتم إرسال رسائل قصيرة عبر الهواتف النقالة إلى جميع الطلبة المقبولين محددا فيها الكلية التي تم قبول الطالب فيها وسيكون اعتماد القبول (أون لاين) من خلال الدخول على موقع نظام القبول الإلكتروني ( بالإضافة إلى سداد الرسوم بقيمة 10 دنانير كويتية (76ر32 دولار). (النهاية)
خ م ج / ح ع
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