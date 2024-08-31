(اتحاد السباحة): نيل المنتخب الكويتي 26 ميدالية بالبطولة العربية إنجاز مهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبو الحسن أن فوز المنتخب الكويتي ب 26 ميدالية متنوعة بمنافسات البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية للشباب والفتيات التي اختتمت في القاهرة أمس الجمعة ضمن لعبتي السباحة والغطس يعد "إنجاز مهما" لمنتسبي الرياضات المائية بالبلاد.
وقال أبو الحسن الذي ترأس الوفد الكويتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الوفد للبلاد اليوم السبت إن سباحي الكويت حققوا 20 ميدالية في لعبة السباحة بالبطولة التي شهدت مشاركة 17 دولة عربية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية فيما نال لاعبو الغطس 6 ميداليات وكانت جميعها من البرونز.
وأضاف أن إنجازات (أزرق السباحة) تعززت بتحقيق البطل محمد الزبيد ثلاثة أرقام قياسية عربية جديدة بالبطولة ضمن منافسات السباحة كما أن الفوز بست ميداليات في منافسات الغطس يعد "تطورا كبيرا" لرياضة الغطس بالكويت مشيدا بأداء اللاعبين وحرصهم الكبير على تمثيل البلاد بأفضل صورة.
وأوضح أن هذا "النجاح المميز" بالبطولة سيكون "دافعا قويا" للشباب الكويتي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة مثمنا دعم رئيس الاتحاد الكويتي للعبة الشيخ خالد البدر الصباح للاعبين ما أثمر هذا التفوق.
من جانبه أعرب البطل الكويتي محمد الزبيد في تصريح مماثل ل(كونا) عن فخره واعتزازه بتحقيقه خمس ميداليات ضمن منافسات فئة (15 - 16 سنة) منها 3 ذهبيات في مسابقات (100 متر حرة) و(50 متر فراشة) و (50 متر ظهر) حقق بها أرقاما قياسية إضافة لنيله فضية وبرونزية مع زملائه ضمن منافسات التتابع للفرق.
وقال الزبيد إن البطولة شكلت فرصة له ولزملائه لاكتساب الخبرة عبر منافسة أقرانهم العرب ما سيكون له "آثار إيجابية" على تطوير مستوياتهم الفنية منوها بدعم الاتحاد الكويتي للعبة لسباحي وسباحات الكويت في مختلف الفئات السنية.
يذكر أن وفد منتخب الكويت المشارك في البطولة ضم 27 سباحا من الفئات العمرية من 13 إلى 17 سنة إضافة إلى جهاز إداري وفني. (النهاية)
ف ش ا / ح ع
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