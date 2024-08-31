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(اتحاد السباحة): نيل المنتخب الكويتي 26 ميدالية بالبطولة العربية إنجاز مهم

8/31/2024 3:12:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للألعاب المائية فيصل أبو الحسن أن فوز المنتخب الكويتي ب 26 ميدالية متنوعة بمنافسات البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية للشباب والفتيات التي اختتمت في القاهرة أمس الجمعة ضمن لعبتي السباحة والغطس يعد "إنجاز مهما" لمنتسبي الرياضات المائية بالبلاد.
وقال أبو الحسن الذي ترأس الوفد الكويتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب وصول الوفد للبلاد اليوم السبت إن سباحي الكويت حققوا 20 ميدالية في لعبة السباحة بالبطولة التي شهدت مشاركة 17 دولة عربية بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات و12 برونزية فيما نال لاعبو الغطس 6 ميداليات وكانت جميعها من البرونز.
وأضاف أن إنجازات (أزرق السباحة) تعززت بتحقيق البطل محمد الزبيد ثلاثة أرقام قياسية عربية جديدة بالبطولة ضمن منافسات السباحة كما أن الفوز بست ميداليات في منافسات الغطس يعد "تطورا كبيرا" لرياضة الغطس بالكويت مشيدا بأداء اللاعبين وحرصهم الكبير على تمثيل البلاد بأفضل صورة.
وأوضح أن هذا "النجاح المميز" بالبطولة سيكون "دافعا قويا" للشباب الكويتي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الاستحقاقات الرياضية المقبلة مثمنا دعم رئيس الاتحاد الكويتي للعبة الشيخ خالد البدر الصباح للاعبين ما أثمر هذا التفوق.
من جانبه أعرب البطل الكويتي محمد الزبيد في تصريح مماثل ل(كونا) عن فخره واعتزازه بتحقيقه خمس ميداليات ضمن منافسات فئة (15 - 16 سنة) منها 3 ذهبيات في مسابقات (100 متر حرة) و(50 متر فراشة) و (50 متر ظهر) حقق بها أرقاما قياسية إضافة لنيله فضية وبرونزية مع زملائه ضمن منافسات التتابع للفرق.
وقال الزبيد إن البطولة شكلت فرصة له ولزملائه لاكتساب الخبرة عبر منافسة أقرانهم العرب ما سيكون له "آثار إيجابية" على تطوير مستوياتهم الفنية منوها بدعم الاتحاد الكويتي للعبة لسباحي وسباحات الكويت في مختلف الفئات السنية.
يذكر أن وفد منتخب الكويت المشارك في البطولة ضم 27 سباحا من الفئات العمرية من 13 إلى 17 سنة إضافة إلى جهاز إداري وفني. (النهاية)

ف ش ا / ح ع




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