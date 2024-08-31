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السفيرة الأمريكية لدى البلاد: نتطلع لبناء مجالات تعاون جديدة قائمة على العلاقات القوية مع دولة الكويت

8/31/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من أروى البلوشي
الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى البلاد كارين ساساهارا عن التطلع لبناء مجالات تعاون جديدة قائمة على "العلاقات القوية" مع دولة الكويت ودراسة مشروعات وفرص للتعاون في مجالات متعددة ومختلفة لاسيما في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السفيرة ساساهارا خلال مناقشات مائدة مستديرة نظمتها السفارة الأمريكية لدى البلاد بحضور وكالة الأنباء الكويتية (كونا) وممثلي عدد من وسائل الإعلام الأخرى.
واستذكرت ساساهارا لدى سؤالها عن التعاون العسكري بين الكويت والولايات المتحدة تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين وتطرقت إلى أحداث بارزة بما في ذلك تحرير الكويت عام 1991 وإعلان الولايات المتحدة الكويت حليفا رئيسا لها من خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) عام 2004.
وأشارت إلى أن وفدا رفيع المستوى سافر من واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات ثنائية مع مسؤولين عسكريين كويتيين كبار حيث استعرض الجانبان القضايا الرئيسية وبحثا "البنية الأمنية" وناقشا "تعميق الشراكات".
وأكدت الانخراط باستمرار في حوار مع دولة الكويت "حيث تقدر الولايات المتحدة آراء شركائها الكويتيين ووجهات نظرهم".
وعن العلاقات الأمريكية الكويتية شددت السفيرة ساساهارا على "عمق واتساع التعاون العسكري بين البلدين" مضيفة أن ثمة فرصا استثمارية يمكن للشركات الأمريكية الدخول فيها في السوق الكويتي في قطاعات البنية التحتية الأساسية كالطرق ومشروعات توليد الطاقة إضافة إلى مجال الرعاية الصحية بين البلدين.
وحول الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية التحاق الطلبة الكويتيين بالدارسة في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت ساساهارا إلى المستشارين التعليميين في قسم الشؤون العامة بالسفارة قائلة "إنهم يريدون ضمان وجود عملية سلسة للطلبة حتى يحصلوا على فرصة للاستقرار والاستمتاع بالتجربة الدراسية".
وبينت السفيرة الأمريكية أن هناك فرصا متاحة أيضا للطلبة الكويتيين الذين يتابعون دراساتهم في الولايات المتحدة مشيرة في هذا الإطار إلى وجود عدد من البرامج بما في ذلك برنامج "اتخذ خطوة" الذي يهدف إلى تشجيع الطلبة على استكشاف خياراتهم إلى جانب برنامج "أنتم مستقبل الكويت" الذي قدم للطلبة "تعليما من الطراز العالمي".
وقالت السفيرة ساساهارا إن دولة الكويت تحظى بأمن واستقرار "مرتفعين للغاية" في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة مؤكدة أن الكويت وواشنطن لديهما تنسيقا جيدا وتواصلا مستمرا في المجالات المعلوماتية والبنية الأمنية.
وفي السياق شددت السفيرة ساساهارا على أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للاستقرار في منطقة الخليج.
وتطرقت الدبلوماسية الأمريكية إلى الوضع في البحر الأحمر في ظل استهداف سفن الشحن منبهة إلى أن مثل هذه الهجمات "تزيد من الصعوبات الاقتصادية وتتسبب في عواقب واسعة النطاق".
وشددت على أن حرية الملاحة تمثل "عقيدة أساسية" للولايات المتحدة مؤكدة ضرورة "إبقاء ممرات الشحن مفتوحة للسماح بنشاط تجاري آمن".
وبشأن الوضع في قطاع غزة قالت السفيرة ساساهارا إن المحادثات في القاهرة والدوحة "شاهدة على التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار" في القطاع مؤكدة العمل على جميع الأصعدة "والعمل على مدار الساعة" للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وأضافت أن هذا يأتي لضمان دخول المساعدات الإنسانية وعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وبدء جهود إعادة الإعمار الدولية "ما يمهد الطريق لمسار موثوق به وقابل للتطبيق لحل الدولتين وفي نهاية المطاف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".
وأوضحت أن الكويت كانت من أوائل الدول التي مدت جسرا جويا للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين منذ أكتوبر الماضي واصفة الجهود الإنسانية الكويتية بأنها "أساسية" ومؤكدة أن التنسيق والتعاون أمران حاسمان لضمان وصول المساعدات إلى السكان في فلسطين.
وحول المستجدات في العراق قالت السفيرة الأمريكية إن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة" بهذا الشأن.
وفيما يتعلق تأثير الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة على السياسات الخارجية الأمريكية ذكرت ساساهارا أنه "في حين أن بعض السياسات قابلة للتغيير إلا أن هناك أساسا محددا للسياسات يظل دون تغيير".
وأوضحت أن "هناك قيما أساسية ستواصل الولايات المتحدة اتباعها بغض النظر عمن يوجد في البيت الأبيض" مضيفة أن "علاقات الولايات المتحدة طويلة الأمد مع الدول الاخرى ستحافظ على نفس المسار". (النهاية)

ا ع ا / م ع ع




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