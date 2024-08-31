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الدوري الإسباني: برشلونة يسحق بلد الوليد بسباعية نظيفة

8/31/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 31 - 8 (كونا) -- حقق نادي برشلونة فوزا عريضا على ضيفه بلد الوليد بسبعة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة 20 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في المدينة الكتالونية فيما أضاف زميله البولندي ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24 وعزز كوندي بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف رافينيا الهدفين الرابع والخامس في الدقائق 64 و 72 من زمن المباراة فيما سجل داني أولمو الهدف السادس في الدقيقة 82 واختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بهدف سابع وأخير في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة معززا تصدره الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند أربع نقاط في المركز 12 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها يلعب أتلتيكو مدريد حاليا ضد أتلتيك بلباو فيما يلعب جيرونا ضد إشبيلية وريال مدريد ضد ريال بيتيس غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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