الدوري الإسباني: برشلونة يسحق بلد الوليد بسباعية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 31 - 8 (كونا) -- حقق نادي برشلونة فوزا عريضا على ضيفه بلد الوليد بسبعة أهداف دون رد اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري
الإسباني لكرة القدم.
وسجل رافينيا هدف التقدم في الدقيقة 20 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي في المدينة الكتالونية فيما أضاف زميله البولندي ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 24 وعزز كوندي بهدف ثالث في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاف رافينيا الهدفين الرابع والخامس في الدقائق 64 و 72 من زمن المباراة فيما سجل داني أولمو الهدف السادس في الدقيقة 82 واختتم فيران توريس مهرجان الأهداف بهدف سابع وأخير في الدقيقة 85.
وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة معززا تصدره الترتيب العام للمسابقة فيما تجمد رصيد بلد الوليد عند أربع نقاط في المركز 12 بالترتيب.
وفي الجولة نفسها يلعب أتلتيكو مدريد حاليا ضد أتلتيك بلباو فيما يلعب جيرونا ضد إشبيلية وريال مدريد ضد ريال بيتيس غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ه س ص
MENAFN31082024000071011013ID1108622718
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.