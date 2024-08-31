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لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة

8/31/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- أدان لبنان اليوم السبت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مناطق جنين وطولكرم وطوباس في الضفة الغربية المحتلة وما نتج عنه من استشهاد العديد من المدنيين العزل واصابة آخرين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها إنه بالتزامن مع عدوان قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يترافق ذلك مع استمرار عمليات الإخلاء القسري والتهجير لأبناء الضفةالغربية من أماكن سكنهم في انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وحذرت الخارجية اللبنانية من خطورة التصعيد الأخير واستمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتهاالعنصرية والاستفزازية للمقدسات في مدينة القدس المحتلة والتي ترافقت مع التصريحات التحريضية لوزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية الى اقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
وأعربت عن رفضها المطلق لهذه السياسات والممارسات المتطرفة التي تهدف الى افشال مساعيالوقف الدائم لاطلاق النار وانهاء العدوان على قطاع غزة وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2735.
وأكدت الخارجية اللبنانية ان المحاولات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لطمس الهويةالدينية والوضع القانوني للحرم القدسي الشريف يؤدي الى مزيد من التصعيد وتوسع رقعة الحرب وطبيعتها في المنطقة.(النهاية)

ف ز / ه س ص



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