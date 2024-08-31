لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 31 - 8 (كونا) -- أدان لبنان اليوم السبت عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخير على مناطق جنين وطولكرم وطوباس في الضفة الغربية المحتلة وما نتج عنه من استشهاد العديد من المدنيين العزل واصابة آخرين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان لها إنه بالتزامن مع عدوان قوات الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر يترافق ذلك مع استمرار عمليات الإخلاء القسري والتهجير لأبناء الضفةالغربية من أماكن سكنهم في انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة.
وحذرت الخارجية اللبنانية من خطورة التصعيد الأخير واستمرار سلطات الاحتلال في انتهاكاتهاالعنصرية والاستفزازية للمقدسات في مدينة القدس المحتلة والتي ترافقت مع التصريحات التحريضية لوزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الداعية الى اقامة كنيس يهودي في المسجد الأقصى.
وأعربت عن رفضها المطلق لهذه السياسات والممارسات المتطرفة التي تهدف الى افشال مساعيالوقف الدائم لاطلاق النار وانهاء العدوان على قطاع غزة وفقا لقرار مجلس الامن الدولي الاخير رقم 2735.
وأكدت الخارجية اللبنانية ان المحاولات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لطمس الهويةالدينية والوضع القانوني للحرم القدسي الشريف يؤدي الى مزيد من التصعيد وتوسع رقعة الحرب وطبيعتها في المنطقة.(النهاية)
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