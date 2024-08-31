بارالمبياد باريس: الجزائرية نسيمة صايفي تحصد الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 31 - 8 (كونا) -- أحرزت الجزائرية نسيمة صايفي اليوم السبت الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص لفئة (إف 57 سيدات) ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).
واستطاعت صايفي ان تحطم الرقم القياسي البارالمبي (المسجل باسمها) بعد تسجيلها رمية قدرها 55ر35 متر في أول محاولة لها.
وجاءت الصينية ميان شو في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية بعد تسجيلها رمية قدرها 81ر32 متر فيما حصدت اللاعبة الاوزبكية موكيجول خامداموفا الميدالية البرونزية برمية قدرها 75ر32 متر.
يذكر ان الرقم القياسي السابق المسجل بأسم صايفي كان 33ر33 متر.
وبهذه النتيجة استطاعت الجزائرية ان تحصد اول ميدالية لبلادها في دورة الألعاب البارالمبية 2024. (النهاية)
م ع / ر ج
MENAFN31082024000071011013ID1108622716
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