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بارالمبياد باريس: الجزائرية نسيمة صايفي تحصد الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص

8/31/2024 3:12:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 8 (كونا) -- أحرزت الجزائرية نسيمة صايفي اليوم السبت الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص لفئة (إف 57 سيدات) ضمن دورة الالعاب البارالمبية (باريس 2024).
واستطاعت صايفي ان تحطم الرقم القياسي البارالمبي (المسجل باسمها) بعد تسجيلها رمية قدرها 55ر35 متر في أول محاولة لها.
وجاءت الصينية ميان شو في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية بعد تسجيلها رمية قدرها 81ر32 متر فيما حصدت اللاعبة الاوزبكية موكيجول خامداموفا الميدالية البرونزية برمية قدرها 75ر32 متر.
يذكر ان الرقم القياسي السابق المسجل بأسم صايفي كان 33ر33 متر.
وبهذه النتيجة استطاعت الجزائرية ان تحصد اول ميدالية لبلادها في دورة الألعاب البارالمبية 2024. (النهاية)

م ع / ر ج



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