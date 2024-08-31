تغلب على الجو الحار الذي يسبب الأرق بخطوات بسيطة

MENAFN - Khaberni) خبرني -خلال أشهر الصيف، يلجأ البعض إلى استخدام المراوح أو أجهزة التكييف وحتى النوم فوق الأغطية في محاولة للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الغرف في الليل.





ولأن هناك من يبحث عن بدائل طبيعية أو أقل تكلفة أو ذات آثار صحية جانبية أقل، فإنه يمكن أن يكون ارتداء الجوارب في السرير هو أحد الحلول المطروحة على الرغم من أنه ربما يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية أو يعتبر غير مستساغ للبعض.





كما يمكن أن يساعد على التبريد والنوم بشكل أفضل، وفقًا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.





وسيلة حاسمة وغير معتادة

قالت ليزا أرتيس، خبيرة من جمعية النوم البريطانية، إن الحل الأبسط كثيرًا هو ارتداء زوج من الجوارب، لأن تغطية القدمين تنظم درجة حرارة الجسم بشكل أفضل من فتح النافذة، واصفة أن تنظيم درجة حرارة الجسم هو وسيلة حاسمة لتحقيق نوم مريح.





وأوضحت أنه على نحو غير معتاد، يمكن أن يكون ارتداء الجوارب في السرير طريقة رائعة يمكن أن تساعد في الصيف على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال عملية تُعرف باسم تنظيم الحرارة.





وشرحت أن تنظيم الحرارة هو قدرة الجسم على الحفاظ على درجة حرارته الأساسية ضمن نطاق ضيق مثالي على الرغم من التغيرات في درجات الحرارة الخارجية"، مشيرة إلى أن "الوطاء، وهو جزء من الدماغ، يلعب دورًا رئيسيًا في هذه العملية من خلال مراقبة درجة حرارة الجسم باستمرار وتحفيز الاستجابات الفسيولوجية إما للحفاظ على الحرارة أو تبديدها.





كما استطردت قائلة إنه عندما يرتدي الشخص الجوارب، فإنها تدفئ القدمين وتحفز توسع الأوعية الدموية، حيث تتسع الأوعية الدموية في الجلد، مما يزيد من تدفق الدم إلى سطح الجلد، بما يسهل قيام الدورة الدموية المعززة بإطلاق حرارة الجسم الزائدة. من خلال تبديد هذه الحرارة، تنخفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية لبدء النوم والحفاظ عليه.





وقالت أرتيس إنه في ظروف النوم في الصيف، على الرغم من أنه ربما يبدو غير منطقي، فإن هذا التأثير المبرد يمكن أن يجعل النوم أكثر راحة من خلال تعزيز عمليات تنظيم الحرارة الطبيعية في الجسم، مما يساعد [الشخص] على البقاء هادئًا والنوم بشكل أفضل."





وإضافة إلى الحفاظ على البرودة، توفر الجوارب فوائد صحية إضافية مثل تخفيف أعراض متلازمة رينود - وهي حالة تمنع تدفق الدم إلى الأصابع وأصابع القدمين.





كذلك شرحت أرتيس أنه اختيار الزوج المناسب من الجوارب مهم أيضًا، حيث أوصت باستخدام الألياف الطبيعية مثل القطن أو الصوف لقدرتها على التنفس وقدرتها على إبعاد الرطوبة عن الجلد.





أهم نشاط

يذكر أن النوم هو أهم نشاط ضروري للصحة الجسدية والعقلية.





كما أن إجراء تعديلات صغيرة على طقوس وقت النوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على مدى شعور الشخص بالراحة والنشاط كل صباح.