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إطلالات كلاسيكية لنجمات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية 2024

8/31/2024 3:06:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شهدت إطلالات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ 81 ظهور العديد من النجمات العالميات بنماذج وطرز مختلفة من الملابس الأنيقة ذات الطراز الكلاسيكي. وتميزت قصات فساتين السهرة في مهرجان البندقية للعام الحالي 2024 باكسسوارات مستوحاة من «هوليوود القديمة». فخلال ليلة العرض الأول لفيلم «ماريا» للمخرج بابلو لاريان، وهو فيلم سيرة ذاتية يتناول الحياة المضطربة للسوبرانو ماريا كالاس في القرن العشرين، بدت بطلة الفيلم أنجلينا چولي وكأنها تجسد شخصيتها على الشاشة.
واختارت چولي فستانا بلون البشرة، وأكملت اطلالتها بشال من الفرو الاصطناعي على طراز ثلاثينيات القرن الماضي، مع بروش ذهبي على شكل وردة. أما الممثلة التشيلية ماريانا دي جيرولامو، فقد أعادت إحياء إطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا أسود مطرزا. وجاءت اطلالة دي جيرولامو براقة وبسيطة، إذ تميزت بخطوط متلألئة مصنوعة من الخرز المطرز.أما بالنسبة لإيزابيل هوبيرت، وهي رئيسة لجنة التحكيم في المهرجان، فقد عادت بالزمن بضعة عقود في اطلالتها بالعرض الأول لفيلم «Beetlejuice».

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