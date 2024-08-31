إطلالات كلاسيكية لنجمات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa)
شهدت إطلالات السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي بنسخته الـ 81 ظهور العديد من النجمات العالميات بنماذج وطرز مختلفة من الملابس الأنيقة ذات الطراز الكلاسيكي. وتميزت قصات فساتين السهرة في مهرجان البندقية للعام الحالي 2024 باكسسوارات مستوحاة من «هوليوود القديمة». فخلال ليلة العرض الأول لفيلم «ماريا» للمخرج بابلو لاريان، وهو فيلم
سيرة ذاتية يتناول الحياة المضطربة للسوبرانو ماريا كالاس في القرن العشرين، بدت بطلة الفيلم أنجلينا چولي وكأنها تجسد شخصيتها على الشاشة.
واختارت چولي فستانا بلون البشرة، وأكملت اطلالتها بشال من الفرو الاصطناعي على طراز ثلاثينيات القرن الماضي، مع بروش ذهبي على شكل وردة. أما الممثلة التشيلية ماريانا دي جيرولامو، فقد أعادت إحياء إطلالة كلاسيكية، حيث ارتدت فستانا أسود مطرزا. وجاءت اطلالة دي جيرولامو براقة وبسيطة، إذ تميزت بخطوط متلألئة مصنوعة من الخرز المطرز.أما بالنسبة لإيزابيل هوبيرت، وهي رئيسة لجنة التحكيم في المهرجان، فقد عادت بالزمن بضعة عقود في اطلالتها بالعرض الأول لفيلم «Beetlejuice».
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