Sunday, 01 September 2024 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


400 مليون يستخدمون ميتا إيه آي للذكاء الاصطناعي

8/31/2024 3:06:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستمر استخدام منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي من جانب عامة الناس في النمو بوتيرة متسارعة، على ما تظهر أحدث الأرقام لجهات فاعلة رئيسية في القطاع.
وقال رئيس مجموعة «ميتا» مارك زوكربيرغ إن أداة «ميتا إيه آي» القادرة على الإجابة عن أسئلة يطرحها المستخدمون بلغة بسيطة أو على إنشاء الصور، باتت تضم 400 مليون مستخدم شهريا.
وقد أطلقت «ميتا إيه آي» في أبريل الماضي، ودمجت في شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر، ويمكن الوصول إليها أيضا عبر موقع مخصص.
وتعتمد هذه البرمجية على نموذج لغة «لاما 3» (Llama 3) المطور من «ميتا»، والذي أنشئ من خلال تراكم كميات هائلة من البيانات للسماح للبرنامج باختيار أفضل الإجابات عن الاستعلامات المطروحة.
وكانت منافستها «أوبن إيه آي» أوضحت مؤخرا لوسائل إعلام أميركية أن عدد مستخدمي واجهتها «تشات جي بي تي» ChatGPT العاملة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يتخطى 200 مليون شخص أسبوعيا، وهو ضعف عدد المستخدمين الأسبوعيين المعلن عنه في نوفمبر2023.
وقد أطلقت «تشات جي بي تي» في نوفمبر 2022، وكانت أول برمجية محادثة «chatbot» تحدث ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي نهاية يوليو الماضي، أفادت «مايكروسوفت» بأن 77 ألف عميل من أوساط الأعمال يستخدمون مساعد الذكاء الاصطناعي التابع للمجموعة، المسمى «Copilot».
وفيما تضم «تشات جي بي تي» و«Copilot» نسخا مدفوعة، فإن واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدية الثلاث الرئيسية متاحة بنسخ مجانية.

MENAFN31082024000130011022ID1108622660

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث