النيران تلتهم جاخورا في كبد
التاريخ
8/31/2024 3:06:32 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
سيطرت فرق الإطفاء على حريق جاخور في منطقة كبد، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون وقوع اي إصابات.
MENAFN31082024000130011022ID1108622659
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.