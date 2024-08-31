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فيصل السعد ليلة خميس رائعة

8/31/2024 3:06:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
شهد اليوم الختامي لمهرجان صيفي ثقافي 16 الخاص بالمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب مشاركة الفنان فيصل السعد ضمن طاقم الفنانين المشاركين بالحفل الختامي الذي حمل عنوان ((ليلة خميس)).
من جانبه، أعرب الفنان فيصل السعد عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في الكويت من خلال اليوم الختامي لمهرجان صيفي ثقافي، موضحا أن اليوم الختامي كان رائعا بكل تفاصيله بوجود أسماء مميزة شاركته الحفل الذي حضره جمهور كويتي معروف بذوقه الراقي فيما يقدم من أغان تجاوب معها بشكل كبير طوال الوصلات الغنائية، الأمر الذي انعكس على أداء الفنانين، وأضاف البهجة على الحفل.
وعن اختياراته في الحفل، ذكر السعد من خلال حديثه لـ ((الأنباء)) أن اغلب الأغاني كانت محضرة منذ البروفات النهائية التي سبقت الحفل قبل أيام، ولكن هناك اختيارات أضفناها بناء على طلب الجمهور، خصوصا أن اغلبهم يعشق اللون الطربي والفلكلوري، وهذا ما دفعني وبقية الفنانين الى غناء أغان طربية خاصة بنا وأخرى لفنانين زملاء أغلبها أغان قديمة لكنها راسخة بالذاكرة بسبب جودتها وقيمتها الفنية.
وفيما يتعلق بجديده الفني للفترة المقبلة، أفاد السعد بأن لديه العديد من المشاريع الفنية وأغلبها لنصوص خاصة بأغان تتم قراءتها بشكل جيد للاختيار من بينها وتقديمه في الفترة المقبلة للجمهور، موضحا انه وعددا كبيرا من الفنانين يسعون وبشكل مستمر لتقديم أغان لجمهورهم، لكن هناك أسبابا كثيرة تمنعهم، لعل أبرزها عدم وجود الجهات المنتجة للأعمال، وعلى الرغم من ذلك فالجميع يقدم ما يمكن تقديمه لجمهوره ولفنه.

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