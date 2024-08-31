فيصل السعد ليلة خميس رائعة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
شهد اليوم الختامي لمهرجان صيفي ثقافي
16 الخاص بالمجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب مشاركة الفنان
فيصل السعد ضمن طاقم الفنانين المشاركين بالحفل الختامي الذي حمل عنوان ((ليلة خميس)).
من جانبه، أعرب الفنان فيصل السعد عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في الكويت من خلال اليوم الختامي لمهرجان صيفي ثقافي، موضحا أن اليوم الختامي كان رائعا بكل تفاصيله بوجود أسماء مميزة شاركته الحفل الذي حضره جمهور كويتي معروف بذوقه الراقي فيما يقدم من أغان تجاوب معها بشكل كبير طوال الوصلات الغنائية، الأمر الذي انعكس على أداء الفنانين، وأضاف البهجة على الحفل.
وعن اختياراته في الحفل، ذكر السعد من خلال حديثه لـ ((الأنباء)) أن اغلب الأغاني كانت محضرة منذ البروفات النهائية التي سبقت الحفل قبل أيام، ولكن هناك اختيارات أضفناها بناء على طلب الجمهور، خصوصا أن اغلبهم يعشق اللون الطربي والفلكلوري، وهذا ما دفعني وبقية الفنانين الى غناء أغان طربية خاصة بنا وأخرى لفنانين زملاء أغلبها أغان قديمة لكنها راسخة بالذاكرة بسبب جودتها وقيمتها الفنية.
وفيما يتعلق بجديده الفني للفترة المقبلة، أفاد السعد بأن لديه العديد من المشاريع الفنية وأغلبها لنصوص خاصة بأغان تتم قراءتها بشكل جيد للاختيار من بينها وتقديمه في الفترة المقبلة للجمهور، موضحا انه وعددا كبيرا من الفنانين يسعون وبشكل مستمر لتقديم أغان لجمهورهم، لكن هناك أسبابا كثيرة تمنعهم، لعل أبرزها عدم وجود الجهات المنتجة للأعمال، وعلى الرغم من ذلك فالجميع يقدم ما يمكن تقديمه لجمهوره ولفنه.
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