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هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله تدشّن جناحها في معرض أبو ظبي للصيد والفروسية

8/31/2024 3:06:31 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم، جناحَها المشارك في الدورة الحادية والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية والذي يقام خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنشيط السياحة البيئية، تحقيقاً لرؤيتها بأن تكون محمية عالمية ووجهة سياحية بيئية فريدة بتراثها الغنى وطبيعتها الخلابة.
وعلى مدى تسعة أيام ستقدم الهيئة لزوار معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية قصة نجاح المحمية في استعادة التوازن البيئي وصون التنوع الطبيعي للكائنات الفطرية والغطاء النباتي وحماية التراث ودعم وتمكين المجتمع المحلي، من خلال تجربة تفاعلية فريدة تنطلق من عمق التراث الثقافي للمملكة بما يعكس أصالة المجتمع المحلي وإبداعاته من الفنون التراثية والحرف التقليدية.
كما يتضمّن جناح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أبرز برامجها السياحية مثل محمية الشمال أول محمية للصيد المستدام في المملكة العربية السعودية وكرفانات الحسكي التي تعد تجربة فريدة للأفراد والعائلات وسط الطبيعة والمناظر الخلابة الرائعة وكذلك أنشطة التخييم والتجارب الاستثنائية مثل مشاهدة النجوم في منطقة السماء المعتمة.
وتهدف هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية من خلال مشاركتها في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية إلى تعزيز السياحة البيئية، والحفاظ على البيئة، وإشراك المجتمع المحلي، وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز المحمية كوجهة رائدة للسياحة البيئية، وتسليط الضوء على جهودها في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما تركز الهيئة على تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في مبادراتها البيئية، مما يسهم في نشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعتبر محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية بمساحة 91,500 كم2 وتضم أكثر من 138 نوعًا من الكائنات الفطرية وما يزيد على 179 نوعًا نباتيًا، وتمتاز المحمية بطبيعتها الخلابة وتنوع بيئي وأحيائي فريد وتحتضن عدة معالم تراثية ومواقع أثرية وتاريخية.

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