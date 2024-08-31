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26 6 مليون دينار إيرادات الكويت من تأجير كوابل الإنترنت الدولية

8/31/2024 3:06:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
توقعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع إجمالي إيراداتها بواقع 10% بنحو 11 مليون دينار خلال العام المالي الحالي 2024/2025 لتصل إلى 121.5 مليون دينار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ110.58 ملايين دينار في ميزانية العام المالي الماضي.
ووفقا لأرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، جاءت الزيادة في الإيرادات المتوقعة للهيئة مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة الإيرادات من رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها، إذ إن المتوقع تحصيل 63.9 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 62.88 مليون دينار خلال العام المالي الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو مليون دينار. ورغم زيادة الإيرادات توقعت ارتفاع ما ستحصله «هيئة الاتصالات» من الدوائر الدولية المؤجرة لخدمات الإنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية والربط البيني بواقع 3.3 ملايين دينار لتصل إلى 26.65 مليون دينار في 2024/2025، مقابل 23.34 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية.
يأتي ذلك إلى جانب زيادة الإيرادات من الغرامات والجزاءات إلى 410 آلاف دينار في 2024/2025 مقارنة بـ 240 ألف دينار في 2023/2024، فيما قفزت الإيرادات الأخرى بـ 5 ملايين دينار لتصل إلى 8.5 ملايين دينار مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار في 2023/2024، كما زادت أجور وإيرادات الخدمات المتوقعة للهيئة من 20.6 مليون دينار العام الماضي إلى 21.9 مليون دينار متوقعا تحصيلها خلال العام المالي الحالي.

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