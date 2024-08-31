26 6 مليون دينار إيرادات الكويت من تأجير كوابل الإنترنت الدولية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علي إبراهيم
توقعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ارتفاع إجمالي إيراداتها بواقع 10% بنحو 11 مليون دينار خلال العام المالي الحالي 2024/2025 لتصل إلى 121.5 مليون دينار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ110.58 ملايين دينار في ميزانية العام المالي الماضي.
ووفقا لأرقام رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، جاءت الزيادة في الإيرادات المتوقعة للهيئة مدفوعة بصورة رئيسية بزيادة الإيرادات من رسوم إصدار الرخص والتصاريح وتجديدها، إذ إن المتوقع تحصيل 63.9 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بـ 62.88 مليون دينار خلال العام المالي الماضي، أي بزيادة تقدر بنحو مليون دينار. ورغم زيادة الإيرادات توقعت ارتفاع ما ستحصله «هيئة الاتصالات» من الدوائر الدولية المؤجرة لخدمات الإنترنت عبر الكوابل البحرية والبرية الدولية والربط البيني بواقع 3.3 ملايين دينار لتصل إلى 26.65 مليون دينار في 2024/2025، مقابل 23.34 مليون دينار خلال السنة المالية الماضية.
يأتي ذلك إلى جانب زيادة الإيرادات من الغرامات والجزاءات إلى 410 آلاف دينار في 2024/2025 مقارنة بـ 240 ألف دينار في 2023/2024، فيما قفزت الإيرادات الأخرى بـ 5 ملايين دينار لتصل إلى 8.5 ملايين دينار مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار في 2023/2024، كما زادت أجور وإيرادات الخدمات المتوقعة للهيئة من 20.6 مليون دينار العام الماضي إلى 21.9 مليون دينار متوقعا تحصيلها خلال العام المالي الحالي.
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