3 8 مليارات دينار إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي للبنوك بالنصف الأول



«بيتك» في الصدارة من حيث إيرادات التمويل الإسلامي للقطاع المصرفي بـ 1.41 مليار دينار

1.12 مليار دينار إيرادات فوائد وتمويل إسلامي لـ «الوطني».. و«برقان» ثالثاً بـ 294 مليوناً

معدل العائد على الأصول المدرة للفوائد بالقطاع المصرفي المحلي استمر بالارتفاع إلى 6.79% 2.44 مليار دينار مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي بالبنوك المحلية في النصف الأول



المحلل المالي

تعتبر إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي في البنوك الكويتية من المكونات الأساسية لإيراداتها في البيانات المالية، حيث تلعب دورا كبيرا في تعزيز أرباحها وتنافسيتا بالسوق المالي، وقد بدأ تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة (يبلغ سعر الخصم حاليا 4.25%) في الظهور على بيانات الدخل للبنوك المحلية بنهاية النصف الأول من 2024، حيث بلغ إجمالي إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي للقطاع المصرفي 3.8 مليارات دينار مقارنة بـ 2.98 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023، أي بارتفاع بلغ 28% وبما يعادل 828 مليون دينار.

وكشفت البيانات المالية للبنوك المحلية عن ارتفاع معدل العائد على محفظة القروض للقطاع من 7.87% للنصف الأول من 2023، ليصل إلى 10% للنصف الأول من 2024، حيث لاتزال البنوك تستفيد من ارتفاع الفائدة على القروض، وعلى الرغم من ارتفاعها أيضا للودائع بالمحافظة على هامش صافي فائدة مرتفع.

وتأتي هذه الزيادة في إيرادات الفوائد والتمويل الإسلامي للبنوك الكويتية استكمالا للارتفاعات التي سجلتها منذ عام 2022، أي منذ البدء في رفع أسعار الفائدة محليا وعالميا، حيث ارتفعت تلك الإيرادات بنسبة 85% ما يعادل 1.37 مليار دينار، لتسجل 2.98 مليار دينار في النصف الأول من العام الماضي، مقارنة بـ1.61 مليار دينار بالنصف الأول من 2022.

ويدل ذلك على ارتفاع معدل العائد بمحفظة القروض للقطاع من 6.35% لعام 2022، لتصل إلى 7.87% للنصف الأول

من 2023، بعد أن سجلت 5.07% في 2021، لتشير إلى مدى استفادة جميع البنوك المحلية من ارتفاع الفائدة على القروض.

أما معدل العائد على الأصول المدرة للفوائد للقطاع المصرفي المحلي، فقد ارتفع إلى 5.74% في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 4.5% في 2022، ليواصل الارتفاع خلال النصف الأول من العام الحالي ويصل إلى 6.79%.

إيرادات الفوائد والتمويل

وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الصدارة من حيث إيرادات التمويل الإسلامي بالقطاع المصرفي، حيث بلغت للنصف الأول من العام الحالي 1.41 مليار دينار، وتلاه بنك الكويت الوطني بإيرادات فوائد وتمويل إسلامي بلغت 1.12 مليار دينار، ثم جاء بنك برقان ثالثا بـ 294 مليون دينار، وتلاه البنك الأهلي الكويتي بـ 229.4 مليون دينار.

وفي المركز الخامس جاء بنك بوبيان بإيرادات تمويل إسلامي بلغت 221.33 مليون دينار، وتلاه بنك الخليج بـ 200.8 مليون دينار، ثم بنك وربة بـ 122.03 مليون دينار، وأخيرا جاء بنك الكويت الدولي (KIB) بـ 89.25 مليون دينار.

وبالمقابل على صعيد مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي للبنوك، فقد بدأت مصروفات الفوائد وتكلفة التمويل الإسلامي بالبنوك المحلية في التباطؤ خلال النصف الأول من 2024، حيث ارتفعت بنسبة 35% وبقيمة 636 مليون دينار، لتسجل 2.44 مليار دينار، مقارنة بـ 1.8 مليار دينار خلال النصف الأول من 2023.

وبالتالي ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل للقطاع بنسبة 16%، بما يعادل زيادة قيمتها 206 ملايين دينار، لتسجل 1.47 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 1.27 مليار دينار للنصف الأول من 2023، وقد ظل هامش صافي الفائدة للقطاع مستقرا في النصف الأول من 2024 عند مستوى 2.68%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2023، كما حافظ القطاع على معدل 205 نقاط أساس كفارق بين العائد على الأصول المدرة للفوائد وتكلفة التمويل خلال فترة الـ 12 شهرا الأخيرة المنتهية في النصف الأول من 2024.

جدير بالذكر، أن إيرادات الفوائد هي إيرادات تحققها البنوك التقليدية من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء، بما في ذلك الأفراد والشركات، وتعتمد هذه الإيرادات بشكل رئيسي على الفارق بين سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك للمودعين وسعر الفائدة الذي تفرضه على القروض الممنوحة.

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية فلا يتم تحصيل إيرادات من الفوائد، وذلك بسبب الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية، وبدلا من ذلك، تعتمد البنوك الإسلامية على وسائل تمويلية تتماشى مع الشريعة، مثل المرابحة، والمضاربة، والمشاركة، والإجارة، وتعتمد هذه الأدوات على المشاركة في المخاطر والأرباح والخسائر مع العملاء، مما يوفر بدائل تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت البنوك الكويتية نموا ملحوظا في إيراداتها من كل من الفوائد والتمويل الإسلامي، وهو ما يعكس التنوع في القطاع المصرفي الكويتي الذي يضم بنوكا تقليدية وإسلامية تعمل جنبا إلى جنب.