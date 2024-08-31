6977 بئرا نفطية بمشروع الحقل الرقمي الذكي في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط
الكويت نجحت في ربط نحو 6977 بئرا نفطية بمشروع الحقل الرقمي الذكي (كوديف).
وقال المصدر إن المناطق المتكاملة في حقل النفط الرقمي بالكويت، هي:
1- حقول جنوب وشرق الكويت حيث تم دمج 2903 آبار و14 مركزا.
2- حقول غرب الكويت حيث تم دمج 774 بئرا و4 مراكز تجميع.
3- حقول شمال الكويت حيث تم دمج 1990 بئرا و8 مراكز تجميع ومحطة كهربائية فرعية واحدة.
4- حقول الغاز وهي تدمج أكثر من 270 بئرا و6 مرافق.
5- حقول النفط الثقيل وهي تدمج 1040 بئرا ومركزين للتجميع
وبين ان الحقل الرقمي الذكي يقدم أكثر من 98 عملية سير عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة والأعمال وأكثر من 300 مستخدم نشط يوميا. وأوضح أن أكثر من 80% من آبار الشركة النفطية تعمل تحت مظلة التحول الرقمي. وذكر أن الشركة تهدف إلى تضمين كل الآبار النفطية ضمن المنظومة الرقمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في (نفط الكويت) والقطاع النفطي الكويتي عموما سيزيد من فرص العمل مستقبلا وليس كما يعتقد البعض في فقدان العديد من الوظائف.
وقال ان الحقل الرقمي الذكي هو مفهوم حديث في صناعة النفط والغاز يجمع بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتقنيات التحكم في الآبار لتسهيل إدارة العمليات والإنتاج بشكل أكثر كفاءة، ويهدف هذا المفهوم إلى تحسين أداء الحقول النفطية وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الرقمية والتحليل البياني لجمع وتحليل البيانات من عمليات الحفر والإنتاج والصيانة في الوقت الحقيقي.
وأضاف: «يعمل الحقل الرقمي الذكي على جمع البيانات حيث يتم استخدام أجهزة استشعار متقدمة لجمع البيانات من مختلف أجزاء الحقل، مثل منصات الحفر، والمعدات السطحية، والآبار، فضلا عن تحليل البيانات باستخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحليل البيانات الضخمة المستخلصة من الحقل وتحديد الأنماط والاتجاهات، ويقوم كذلك بالتحليل التنبؤي عبر استخدام النماذج التنبؤية لتحليل سلوك الآبار والتنبؤ بأي مشاكل محتملة، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث المشاكل».
4 فوائد رئيسية
يهدف الحقل الرقمي الذكي في شركة نفط الكويت إلى تحقيق 4 فوائد هي كالتالي:
1- زيادة الإنتاجية: من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، يمكن للحقل الرقمي الذكي زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
2- تقليل التكاليف التشغيلية: يمكن للأتمتة والتحكم عن بعد تقليل الحاجة إلى القوى العاملة في الموقع، مما يقلل من التكاليف التشغيلية.
3- تحسين السلامة: يمكن للتقنيات الرقمية تقليل الحاجة للتدخل البشري في البيئات الخطرة، مما يحسن من مستويات السلامة.
4- الاستدامة البيئية: يساعد في تقليل الانبعاثات والحد من تأثير عمليات الحفر على البيئة من خلال تحسين كفاءة الاستخدام وتحسين الأداء البيئي.
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