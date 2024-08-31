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6977 بئرا نفطية بمشروع الحقل الرقمي الذكي في الكويت

8/31/2024 3:06:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن أن شركة نفط الكويت نجحت في ربط نحو 6977 بئرا نفطية بمشروع الحقل الرقمي الذكي (كوديف).
وقال المصدر إن المناطق المتكاملة في حقل النفط الرقمي بالكويت، هي:
1- حقول جنوب وشرق الكويت حيث تم دمج 2903 آبار و14 مركزا.
2- حقول غرب الكويت حيث تم دمج 774 بئرا و4 مراكز تجميع.
3- حقول شمال الكويت حيث تم دمج 1990 بئرا و8 مراكز تجميع ومحطة كهربائية فرعية واحدة.
4- حقول الغاز وهي تدمج أكثر من 270 بئرا و6 مرافق.
5- حقول النفط الثقيل وهي تدمج 1040 بئرا ومركزين للتجميع
وبين ان الحقل الرقمي الذكي يقدم أكثر من 98 عملية سير عمل تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة والأعمال وأكثر من 300 مستخدم نشط يوميا. وأوضح أن أكثر من 80% من آبار الشركة النفطية تعمل تحت مظلة التحول الرقمي. وذكر أن الشركة تهدف إلى تضمين كل الآبار النفطية ضمن المنظومة الرقمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي في (نفط الكويت) والقطاع النفطي الكويتي عموما سيزيد من فرص العمل مستقبلا وليس كما يعتقد البعض في فقدان العديد من الوظائف.
وقال ان الحقل الرقمي الذكي هو مفهوم حديث في صناعة النفط والغاز يجمع بين تقنيات المعلومات والاتصالات وتقنيات التحكم في الآبار لتسهيل إدارة العمليات والإنتاج بشكل أكثر كفاءة، ويهدف هذا المفهوم إلى تحسين أداء الحقول النفطية وزيادة الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الرقمية والتحليل البياني لجمع وتحليل البيانات من عمليات الحفر والإنتاج والصيانة في الوقت الحقيقي.
وأضاف: «يعمل الحقل الرقمي الذكي على جمع البيانات حيث يتم استخدام أجهزة استشعار متقدمة لجمع البيانات من مختلف أجزاء الحقل، مثل منصات الحفر، والمعدات السطحية، والآبار، فضلا عن تحليل البيانات باستخدام تقنيات تحليل البيانات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحليل البيانات الضخمة المستخلصة من الحقل وتحديد الأنماط والاتجاهات، ويقوم كذلك بالتحليل التنبؤي عبر استخدام النماذج التنبؤية لتحليل سلوك الآبار والتنبؤ بأي مشاكل محتملة، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث المشاكل».
4 فوائد رئيسية
يهدف الحقل الرقمي الذكي في شركة نفط الكويت إلى تحقيق 4 فوائد هي كالتالي:
1- زيادة الإنتاجية: من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة، يمكن للحقل الرقمي الذكي زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف.
2- تقليل التكاليف التشغيلية: يمكن للأتمتة والتحكم عن بعد تقليل الحاجة إلى القوى العاملة في الموقع، مما يقلل من التكاليف التشغيلية.
3- تحسين السلامة: يمكن للتقنيات الرقمية تقليل الحاجة للتدخل البشري في البيئات الخطرة، مما يحسن من مستويات السلامة.
4- الاستدامة البيئية: يساعد في تقليل الانبعاثات والحد من تأثير عمليات الحفر على البيئة من خلال تحسين كفاءة الاستخدام وتحسين الأداء البيئي.

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