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طلاب المدارس الأجنبية يدشنون عامهم الدراسي اليوم

8/31/2024 3:06:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
يتوجه صباح اليوم طلبة المدارس الأجنبية وثنائية اللغة ومدارس الجاليات (الباكستانية والفلبينية والهندية) إلى مقاعد الدراسة مدشنين العام الدراسي الجديد 2024- 2025 حيث استعدت المدارس جيدا لاستقبال طلبتها الذين يبلغ عددهم 255 ألفا و140 طالبا وسيقوم قسم التخطيط بالإدارة العامة للتعليم الخاص بإحصاء عدد الطلبة المقيدين في كل مدرسة لإصدار نشرته السنوية متضمنة الكثافات المسموح بها في الفصول بكل نظام تعليمي.
وفيما قامت المدارس الاجنبية بالتنسيق مع السفارات لتسلّم الكتب الدراسية، أنهت جميعها أعمال الصيانة والطلاء واستبدال الأثاث التالف ووحدات التكييف وتجهيز عياداتها المدرسية ومقاصفها، إضافة إلى توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التعليمية والكوادر البشرية الأخرى بوظائف المراسلة وعمال النظافة وسائقي الحافلات.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة نورة الغانم في تصريح لـ «الأنباء» إن نسبة الطلبة بمنظومة التعليم الخاص حوالي 44% من إجمالي الطلبة بمدارس الكويت بشكل عام، مشيرة إلى أن الاستعدادات لم تكن بالدرجة التي نتمناها لعدم اتخاذ قرارات في بعض الأمور التي تترتب عليها أشياء كثيرة تخص العملية التعليمية بالقطاع الخاص.
وأضافت الغانم: نستبشر خيرا بوجود وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة د.نادر الجلال فهو على مستوى عال من الخبرة وقادر على تحسين الوضع في المدارس وأملنا فيه كبير ويملك رؤية لتطوير المنظومة، والكل يشهد له منذ أن كان مديرا لجامعة الكويت، لافتة إلى انه سيعمل جاهدا للارتقاء بالتعليم واتخاذ قرارات تصب في صالح الطلبة.
وفيما يتعلق برخصة المعلم بينت الغانم أنها أداة لتحسين مستوى المعلم وتجهيزه جيدا، فهي واجبة لكنها تحتاج إلى آلية مدروسة ومتوافق عليها بحيث تطبق على الخاص والعام، منوهة: بأننا كاتحاد بدأنا بتطبيق رخصة المعلم في بعض المدارس منذ سنتين والرخصة المهنية للقيادي وأقمنا دورات تدريبية بالتعاون مع جامعة الأردن، وتم التعاقد مع الجامعة الأمريكية بالكويت لإقامة ورش تطويرية للمعلمين والقياديين للحصول على دبلوم الرخصة المهنية.
وذكرت أن هذه الدورات منها أيضا باللغة الانجليزية، موضحة أن الرخصة تأتي في إطار تحسين الأداء للمعلمين والقياديين.

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