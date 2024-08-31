لوياك تختتم النسخة التاسعة من برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ندى أبونصر
اختتمت مؤسسة لوياك، بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، الرائدة عالميا في مجال ريادة الأعمال، النسخة التاسعة من برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية»، والذي حقق نجاحا ملحوظا في السنوات الماضية، وأقيم حفل الختام على مسرح الجامعة الأمريكية برعاية وحضور ممثلين عن البنك الوطني الكويتي - الراعي البلاتيني، و«زين» - الراعي الذهبي، والجامعة الأمريكية - الشريك الأكاديمي.
ويركز برنامج «كُن» على تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال المجتمعية من سن مبكرة، مما يمكن الشباب الطموحين من تطوير أفكارهم واكتساب الخطوات العملية الأولى لتحويلها إلى واقع لتطوير المجتمع في المستقبل.
وفي هذا الصدد، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني جوان عبدالجليل: تأتي شراكتنا مع «لوياك» للسنة التاسعة على التوالي من إيماننا العميق برؤية لوياك وبأن البرامج التي تقدم للشباب استثمار في المستقبل ونستطيع تحقيق جميع الأهداف الموضوعة، وهذه الشراكة التي أثبتت أثرها الفعال في التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الصحيح في الشباب، وتدريبهم، وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع.
بدوره، قال مسؤول العلاقات المؤسسية في «زين» فيصل الدويهيس: سعداء بتواجدنا في الحفل الختامي وبشراكتنا مع مؤسسة لوياك التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، حيث استثمرنا خلالها معا في طاقات الآلاف من الشباب الطموح في الكويت من خلال المئات من البرامج والمبادرات الهادفة، واشعر بالسعادة والفخر بشكل شخصي كعضو في لجنة التحكيم، بجميع المشاريع والأفكار الإبداعية المقدمة من قبل شابات وشباب برنامج كن، الذين أبدعوا في العمل الجاد.
من جانبها، قالت مدير قسم خدمات الحرم الجامعي ورئيس لجنة الاستدامة في الجامعة الأمريكية ميس المصطفى: أشكر جميع المشتركين على جهودهم المبذولة وجودة مشاريعهم الاستثنائية والابتكار في العروض التقديمية، لقد كنتم حقا مصدر إلهام لجميع أعضاء لجنة التحكيم ونأمل أن تستمروا في هذا الاتجاه وتواصلوا العمل على مشاريعكم لنراها تتحقق على أرض الواقع.
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