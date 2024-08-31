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لوياك تختتم النسخة التاسعة من برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية

8/31/2024 3:06:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبونصر
اختتمت مؤسسة لوياك، بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية، الرائدة عالميا في مجال ريادة الأعمال، النسخة التاسعة من برنامج «كن لريادة الأعمال الاجتماعية»، والذي حقق نجاحا ملحوظا في السنوات الماضية، وأقيم حفل الختام على مسرح الجامعة الأمريكية برعاية وحضور ممثلين عن البنك الوطني الكويتي - الراعي البلاتيني، و«زين» - الراعي الذهبي، والجامعة الأمريكية - الشريك الأكاديمي.

ويركز برنامج «كُن» على تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال المجتمعية من سن مبكرة، مما يمكن الشباب الطموحين من تطوير أفكارهم واكتساب الخطوات العملية الأولى لتحويلها إلى واقع لتطوير المجتمع في المستقبل.

وفي هذا الصدد، قالت مدير إدارة العلاقات العامة والفعاليات في بنك الكويت الوطني جوان عبدالجليل: تأتي شراكتنا مع «لوياك» للسنة التاسعة على التوالي من إيماننا العميق برؤية لوياك وبأن البرامج التي تقدم للشباب استثمار في المستقبل ونستطيع تحقيق جميع الأهداف الموضوعة، وهذه الشراكة التي أثبتت أثرها الفعال في التنمية المستدامة من خلال الاستثمار الصحيح في الشباب، وتدريبهم، وتمكينهم، ودمجهم في المجتمع.

بدوره، قال مسؤول العلاقات المؤسسية في «زين» فيصل الدويهيس: سعداء بتواجدنا في الحفل الختامي وبشراكتنا مع مؤسسة لوياك التي امتدت لأكثر من عشرين عاما، حيث استثمرنا خلالها معا في طاقات الآلاف من الشباب الطموح في الكويت من خلال المئات من البرامج والمبادرات الهادفة، واشعر بالسعادة والفخر بشكل شخصي كعضو في لجنة التحكيم، بجميع المشاريع والأفكار الإبداعية المقدمة من قبل شابات وشباب برنامج كن، الذين أبدعوا في العمل الجاد.

من جانبها، قالت مدير قسم خدمات الحرم الجامعي ورئيس لجنة الاستدامة في الجامعة الأمريكية ميس المصطفى: أشكر جميع المشتركين على جهودهم المبذولة وجودة مشاريعهم الاستثنائية والابتكار في العروض التقديمية، لقد كنتم حقا مصدر إلهام لجميع أعضاء لجنة التحكيم ونأمل أن تستمروا في هذا الاتجاه وتواصلوا العمل على مشاريعكم لنراها تتحقق على أرض الواقع.

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