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تفويض العميد عبدالله العمهوج بالتوقيع على شهادات الجنسية

8/31/2024 3:06:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بتفويض بالتوقيع. وتضمن القرار: مادة أولى: يفوض العميد عبدالله محمد عبدالرحمن فهد العمهوج - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية
ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار. مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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