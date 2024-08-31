تفويض العميد عبدالله العمهوج بالتوقيع على شهادات الجنسية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا بتفويض بالتوقيع. وتضمن القرار: مادة أولى: يفوض العميد عبدالله محمد عبدالرحمن فهد العمهوج - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية
ووثائق السفر الكويتية - وفقا لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار. مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
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