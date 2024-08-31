المشعل أوجه تعاون كثيرة مع تركيا في شتى المجالات بما فيها التعاون العسكري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
السفيرة سونمز: الزيارة الأخيرة لصاحب السمو إلى تركيا تعكس التعاون المتنامي بين البلدين وخصوصاً في صناعة الدفاع
أسامة دياب
أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل عمق العلاقات الكويتية - التركية والتي وصفها بالممتازة، مشيرا الى وجود أوجه تعاون كثيرة بين البلدين في شتى المجالات بما فيها التعاون العسكري، لافتا إلى ان طائرات الدرون البيرقدار وإنشاء القاعدة المشغلة لها وتدريب الأطقم الفنية التي ستشغلها من ابرز مشاريع التعاون العسكري بين البلدين، لافتا إلى ان هناك بحثا للتعاون بين الجانبين في شتى المجالات مستقبلا.
وأشاد وكيل «الدفاع» في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة التركية بالذكرى الـ 102 ليوم النصر في تركيا الذي أقيم مساء اول من أمس بفندق مارينا بحضور آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد، وعدد كبير من السفراء والملحقين العسكريين، بالوضع الأمني في الكويت الذي وصفه بالجيد، مضيفا: «نحن نسعى من خلال قواتنا المسلحة وبالتعاون مع الجيوش الصديقة والشقيقة الى حفظ الأمن في الكويت».
من ناحيتها، أكدت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز في كلمة أمام الحضور عمق وقوة العلاقات التاريخية بين تركيا والكويت، حيث تتقاسم الدولتان رؤية مماثلة للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرة إلى أن «الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا وتوقيع اتفاقية شراء دفاعية بين الحكومتين، تعكس التعاون المتنامي بين البلدين، وخصوصا في صناعة الدفاع». وتناولت سونمز في كلمتها «الأزمة المستمرة في غزة»، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف.
وأكدت أن «كلا من تركيا والكويت ملتزمتان بدعم القضية الفلسطينية وتدعوان إلى السلام العادل والدائم».وبعدما قرأت رسالة «يوم النصر» من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدت سونمز التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة التركية على مدى القرن الماضي.
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