المشعل أوجه تعاون كثيرة مع تركيا في شتى المجالات بما فيها التعاون العسكري

السفيرة سونمز: الزيارة الأخيرة لصاحب السمو إلى تركيا تعكس التعاون المتنامي بين البلدين وخصوصاً في صناعة الدفاع





أسامة دياب

أكد وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله المشعل عمق العلاقات الكويتية - التركية والتي وصفها بالممتازة، مشيرا الى وجود أوجه تعاون كثيرة بين البلدين في شتى المجالات بما فيها التعاون العسكري، لافتا إلى ان طائرات الدرون البيرقدار وإنشاء القاعدة المشغلة لها وتدريب الأطقم الفنية التي ستشغلها من ابرز التعاون العسكري بين البلدين، لافتا إلى ان هناك بحثا للتعاون بين الجانبين في شتى المجالات مستقبلا.

وأشاد وكيل «الدفاع» في تصريحات للصحافيين على هامش مشاركته في احتفال السفارة التركية بالذكرى الـ 102 ليوم النصر في تركيا الذي أقيم مساء اول من أمس بفندق مارينا بحضور آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد، وعدد كبير من السفراء والملحقين العسكريين، بالوضع الأمني في الكويت الذي وصفه بالجيد، مضيفا: «نحن نسعى من خلال قواتنا المسلحة وبالتعاون مع الجيوش الصديقة والشقيقة الى حفظ الأمن في الكويت».

من ناحيتها، أكدت السفيرة التركية لدى البلاد طوبى نور سونمز في كلمة أمام الحضور عمق وقوة العلاقات التاريخية بين تركيا والكويت، حيث تتقاسم الدولتان رؤية مماثلة للسلام والأمن الإقليميين»، مشيرة إلى أن «الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى تركيا وتوقيع اتفاقية شراء دفاعية بين الحكومتين، تعكس التعاون المتنامي بين البلدين، وخصوصا في صناعة الدفاع». وتناولت سونمز في كلمتها «الأزمة المستمرة في غزة»، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العنف.

وأكدت أن «كلا من تركيا والكويت ملتزمتان بدعم القضية الفلسطينية وتدعوان إلى السلام العادل والدائم».وبعدما قرأت رسالة «يوم النصر» من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكدت سونمز التقدم الذي أحرزته القوات المسلحة التركية على مدى القرن الماضي.