وزير الصحة تقديم كل أشكال الدعم لمستشفى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
انطلاقا من تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية والصحة، زار وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري مستشفى
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للاطلاع على الاحتياجات اللازمة لاستكمال إجراءات فحص الطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية.
أكد الوزير د.أحمد العوضي على التزام وزارة الصحة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني لمستشفى أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
وشملت الزيارة جولة في مستشفى الأكاديمية، حيث اطلع الوزير على الإجراءات الطبية المتبعة لفحص الطلبة المتقدمين والاحتياجات اللازمة لتطوير الخدمات الصحية في المستشفى.
وقد كان في استقبالهما مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد علي جاسم الوهيب، وعدد من القيادات والأطباء المعنيين في لجنة الفحص الطبي للمتقدمين.
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