

المشعان: المشروع يهدف إلى خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة الاتفاق على أولى خطوات العمل في الميناء بالتعاون مع الشركة الصينية الحكومية العملاقة ومباشرة أعمال جمع المعلومات





قامت الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة تفقدية صباح أمس إلى موقع مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان مع كبار المسؤولين في الدولة والوفد الصيني الحكومي الذي وصل إلى البلاد في زيارة رسمية.

وقالت المشعان في تصريح لـ «كونا» إن زيارة الموقع تأتي في إطار التوجيهات السامية بتسريع تنفيذ المشروع بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في سبتمبر الماضي والمتعلقة بإنشاء ووضع آليات تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان.

وأضافت أن الزيارة تهدف كذلك إلى تكوين تصور نهائي ومتكامل على أرض الواقع للوفد الحكومي الصيني ما سيتيح لهم تنفيذ المشروع بكل مراحله على مستوى طموح قيادة البلدين وللمضي قدما في إرساء الخطة الراهنة والمستقبلية لهذا المشروع الحيوي.

وأشارت إلى أن الجانب الصيني الحكومي أكد خلال الزيارة الميدانية حرصه على تسريع عجلة التنفيذ لإنشاء وتطوير ميناء مبارك الكبير الذي سيسهم في خلق ممر إقليمي آمن ومركز للتجارة في المنطقة وعلى جدية الشركات الصينية الحكومية في تنفيذ مراحل المشروع وربطه بمبادرة (الحزام والطريق) والذي له آثار إيجابية تنعكس على الأصعدة الاقتصادية والتنموية للكويت والدول المجاورة.

ولفتت إلى استمرارية المحادثات مع الجانب الصيني الحكومي بشأن مواعيد البدء باستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير تعزيزا لأطر الصداقة والتعاون الاستراتيجي في مجالات الاستثمار والتنمية.

وأشارت إلى اتفاق الطرفين على وضع أولى خطوات العمل لميناء مبارك الكبير من خلال التعاون مع الشركة الصينية الحكومية العملاقة بمباشرة أعمال جمع المعلومات والمضي بوضع برنامج عمل لاستثمار وتنفيذ وتشغيل ميناء مبارك للمرحلة الأولى وباقي مراحل المشروع.

وزيرة الأشغال تستقبل المواطنين غداً الاثنين

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن استقبال وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان للمواطنين، وذلك يوم الإثنين 2 سبتمبر من الساعة 9 حتى 11 صباحا في ديوان وزارة الأشغال العامة الدور الأرضي.

ولتنظيم عملية المقابلة، دعت الوزارة المواطنين الى تقديم طلب عبر منصة «مواعيد» عبر تطبيق «سهل».