وضع أولى خطوات العمل لميناء مبارك

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المشعان: المشروع يهدف إلى خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة
الاتفاق على أولى خطوات العمل في الميناء بالتعاون مع الشركة الصينية الحكومية العملاقة ومباشرة أعمال جمع المعلومات
قامت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان بزيارة تفقدية صباح أمس إلى موقع مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان مع كبار المسؤولين في الدولة والوفد الصيني الحكومي الذي وصل إلى البلاد في زيارة رسمية.
وقالت المشعان في تصريح لـ «كونا» إن زيارة الموقع تأتي في إطار التوجيهات السامية بتسريع تنفيذ المشروع بهدف خلق ممر إقليمي آمن ومركز تجاري في المنطقة وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في سبتمبر الماضي والمتعلقة بإنشاء ووضع آليات تطوير وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان.
وأضافت أن الزيارة تهدف كذلك إلى تكوين تصور نهائي ومتكامل على أرض الواقع للوفد الحكومي الصيني ما سيتيح لهم تنفيذ المشروع بكل مراحله على مستوى طموح قيادة البلدين وللمضي قدما في إرساء الخطة الراهنة والمستقبلية لهذا المشروع الحيوي.
وأشارت إلى أن الجانب الصيني الحكومي أكد خلال الزيارة الميدانية حرصه على تسريع عجلة التنفيذ لإنشاء وتطوير ميناء مبارك الكبير الذي سيسهم في خلق ممر إقليمي آمن ومركز للتجارة في المنطقة وعلى جدية الشركات الصينية الحكومية في تنفيذ مراحل المشروع وربطه بمبادرة (الحزام والطريق) والذي له آثار إيجابية تنعكس على الأصعدة الاقتصادية والتنموية للكويت والدول المجاورة.
ولفتت إلى استمرارية المحادثات مع الجانب الصيني الحكومي بشأن مواعيد البدء باستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير تعزيزا لأطر الصداقة والتعاون الاستراتيجي في مجالات الاستثمار والتنمية.
وأشارت إلى اتفاق الطرفين على وضع أولى خطوات العمل لميناء مبارك الكبير من خلال التعاون مع الشركة الصينية الحكومية العملاقة بمباشرة أعمال جمع المعلومات والمضي بوضع برنامج عمل لاستثمار وتنفيذ وتشغيل ميناء مبارك للمرحلة الأولى وباقي مراحل المشروع.
وزيرة الأشغال تستقبل المواطنين غداً الاثنين
أعلنت وزارة الأشغال العامة عن استقبال وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان للمواطنين، وذلك يوم الإثنين 2 سبتمبر من الساعة 9 حتى 11 صباحا في ديوان وزارة الأشغال العامة الدور الأرضي.
ولتنظيم عملية المقابلة، دعت الوزارة المواطنين الى تقديم طلب عبر منصة «مواعيد» عبر تطبيق «سهل».
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