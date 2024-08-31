العمل المسائي يستوعب منتظري التوظيف

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندققالت مصادر لـ«الأنباء»، إن تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية ببحث آلية أوقات العمل للفترة المسائية في الجهات الحكومية الخدمية لتقديم الخدمات في الفترتين الصباحية والمسائية يحقق هدفا جوهريا يتعلق باستيعاب آلاف المواطنين الباحثين عن عمل من منتظري التوظيف الحكومي.

وحسب البيان الذي صدر الخميس الماضي بعد اجتماع عقده رئيس الديوان د.عصام الربيعان مع وكلاء الوزارات ممثلين عن 13 جهة حكومية تضمن أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والتسهيل على المواطنين والمقيمين. وفي الوقت الذي ثمنت المصادر هذا التوجه، فقد عبرت عن أهمية ايجاد معالجة جذرية مستقبلية لمنتظري التوظيف خصوصا في بعض التخصصات، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية على أن تتم إفادتها باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من التخصصات.

وبينت المصادر أهمية دعم خطوات الحكومة في إنجاز المعاملات إلكترونيا ودون أوراق والتي تحقق العدالة والشفافية وترشد استهلاك الكهرباء والماء وتخفف الضغط على الخدمات المرورية ومتطلبات تشغيل وصيانة المباني الحكومية وتقلل من عمالة التنظيف والمراسلين وغيرهم.

هذا، وكشفت مصادر مختصة عن أن ديوان الخدمة المدنية يناقش حاليا ضوابط تعيين 2000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية بعد الخضوع للدورتين التدريبيتين، حيث يبدأ التسجيل للدورة الأولى اعتبارا من 15 من الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن الضوابط تشمل: هل التعيين يشمل جميع الخاضعين للدورة فور انتهائها بصرف النظر عن نسبة الحضور؟ أم يشترط نسبة حضور معينة، وأهمية عمل امتحان لمضمون الدورة من عدمه، وحسم قرار الترشيح للتعيين، وهل يشمل الناجحين فقط أم يشترط فقط حضور الدورة أم الأفضل ترك هذه المهام للجهة الحكومية التي سيتم الترشيح إليها؟ وشددت المصادر على أن إحاطة الباحثين عن عمل من حملة الشهادتين بكل هذه الضوابط قبل بدء الدورة بوقت كاف يدعمهم ويحقق أهداف الدورتين.