العمل المسائي يستوعب منتظري التوظيف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
قالت مصادر لـ«الأنباء»، إن تكليف مجلس الخدمة المدنية لديوان الخدمة المدنية ببحث آلية أوقات العمل للفترة المسائية في الجهات الحكومية الخدمية لتقديم الخدمات في الفترتين الصباحية والمسائية يحقق هدفا جوهريا يتعلق باستيعاب آلاف المواطنين الباحثين عن عمل من منتظري التوظيف الحكومي.
وحسب البيان الذي صدر الخميس الماضي بعد اجتماع عقده رئيس الديوان د.عصام الربيعان مع وكلاء الوزارات ممثلين عن 13 جهة حكومية تضمن أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والتسهيل على المواطنين والمقيمين. وفي الوقت الذي ثمنت المصادر هذا التوجه، فقد عبرت عن أهمية ايجاد معالجة جذرية مستقبلية لمنتظري التوظيف خصوصا في بعض التخصصات، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية على أن تتم إفادتها باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من التخصصات.
وبينت المصادر أهمية دعم خطوات الحكومة في إنجاز المعاملات إلكترونيا ودون أوراق والتي تحقق العدالة والشفافية وترشد استهلاك الكهرباء والماء وتخفف الضغط على الخدمات المرورية ومتطلبات تشغيل وصيانة المباني الحكومية وتقلل من عمالة التنظيف والمراسلين وغيرهم.
هذا، وكشفت مصادر مختصة عن أن ديوان الخدمة المدنية يناقش حاليا ضوابط تعيين 2000 مواطن من حملة الشهادتين المتوسطة والثانوية بعد الخضوع للدورتين التدريبيتين، حيث يبدأ التسجيل للدورة الأولى اعتبارا من 15 من الشهر الجاري.
وقالت المصادر إن الضوابط تشمل: هل التعيين يشمل جميع الخاضعين للدورة فور انتهائها بصرف النظر عن نسبة الحضور؟ أم يشترط نسبة حضور معينة، وأهمية عمل امتحان لمضمون الدورة من عدمه، وحسم قرار الترشيح للتعيين، وهل يشمل الناجحين فقط أم يشترط فقط حضور الدورة أم الأفضل ترك هذه المهام للجهة الحكومية التي سيتم الترشيح إليها؟ وشددت المصادر على أن إحاطة الباحثين عن عمل من حملة الشهادتين بكل هذه الضوابط قبل بدء الدورة بوقت كاف يدعمهم ويحقق أهداف الدورتين.
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