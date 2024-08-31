الداخلية بدء استقبال المواد الغذائية من 3 دول عربية وأوروبا في منفذ العبدلي 5 سبتمبر الجاري

MENAFN - Al-Anbaa) منصور السلطانقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية أنهت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك كل الاستعدادات في منفذ العبدلي لاستقبال المواد الغذائية والخضراوات من العراق وسورية والأردن وتركيا وأوروبا.

وأضاف المصدر: سيكون المنفذ جاهزا لاستقبال تلك المواد الغذائية اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري، حيث تم تجهيز ساحات لاستقبال الشاحنات ومن ثم المواد الغذائية لشاحنات كويتية عبر نظام «المناولة» ومن ثم تسيير الشاحنات تحت رقابة أمنية إلى موقع النقل البري لإخضاعها للتفتيش وعرض العينات على الأجهزة المختصة، لافتا إلى انه سيتم اتباع آلية تسرع من نقل البضائع إلى السوق المحلي بحيث لا تتعرض هذه المواد الغذائية للتلف جراء تأخر عملية النقل والتفتيش.