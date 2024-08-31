الداخلية بدء استقبال المواد الغذائية من 3 دول عربية وأوروبا في منفذ العبدلي 5 سبتمبر الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان
قال مصدر أمني إن وزارة الداخلية أنهت بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك كل الاستعدادات في منفذ العبدلي لاستقبال المواد الغذائية والخضراوات من العراق وسورية والأردن وتركيا وأوروبا.
وأضاف المصدر: سيكون المنفذ جاهزا لاستقبال تلك المواد الغذائية اعتبارا من الخامس من سبتمبر الجاري، حيث تم تجهيز ساحات لاستقبال الشاحنات ومن ثم نقل المواد الغذائية لشاحنات كويتية عبر نظام «المناولة» ومن ثم تسيير الشاحنات تحت رقابة أمنية إلى موقع النقل البري لإخضاعها للتفتيش وعرض العينات على الأجهزة المختصة، لافتا إلى انه سيتم اتباع آلية تسرع من نقل البضائع إلى السوق المحلي بحيث لا تتعرض هذه المواد الغذائية للتلف جراء تأخر عملية النقل والتفتيش.
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