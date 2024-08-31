الصحة تعد مشروع ميزانيتها 2025 - 2026

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
تعد وزارة الصحة مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2025 -2026. وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها ومرافقها لإعداد مشروع ميزانيتها وفق مواعيد محددة بهدف الوصول إلى التكلفة التقديرية لاحتياجات الوزارة لتنفيذ أنشطتها والقيام بوظائفها خلال سنة مالية قادمة لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وفقا للموارد المتاحة للوزارة.
وطلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها إعداد خطة عمل واضحة تأخذ في الاعتبار القدرات التنفيذية والمادية والبشرية اللازمة بعيدا عن المغالاة أو عدم الدقة في التقديرات. ويأتي إعداد مشروع الميزانية وفقا لتصنيف الميزانية (الأساس النقدي). وحددت وزارة الصحة شروطا لإعداد تقديرات الميزانية تتمثل في أن يعتمد كل وكيل قطاع مشروع ميزانية للسنة المالية، متضمنا جميع احتياجاته من المصروفات ومجمعا على مستوى الإدارات التابعة للقطاع. كما يعتمد كل مدير منطقة صحية مشروع الميزانية متضمنا جميع احتياجاته من المصروفات ومجمعا على مستوى الإدارات التابعة للمنطقة.
وستتم مناقشة مشروع الميزانية المقدم من وكلاء القطاعات ومديري المناطق الصحية للوقوف على الاحتياجات الفعلية.
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