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الصحة تعد مشروع ميزانيتها 2025 - 2026

8/31/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
تعد وزارة الصحة مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2025 -2026. وخاطبت وزارة الصحة جميع قطاعاتها ومرافقها لإعداد مشروع ميزانيتها وفق مواعيد محددة بهدف الوصول إلى التكلفة التقديرية لاحتياجات الوزارة لتنفيذ أنشطتها والقيام بوظائفها خلال سنة مالية قادمة لتحقيق الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وفقا للموارد المتاحة للوزارة.
وطلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها إعداد خطة عمل واضحة تأخذ في الاعتبار القدرات التنفيذية والمادية والبشرية اللازمة بعيدا عن المغالاة أو عدم الدقة في التقديرات. ويأتي إعداد مشروع الميزانية وفقا لتصنيف الميزانية (الأساس النقدي). وحددت وزارة الصحة شروطا لإعداد تقديرات الميزانية تتمثل في أن يعتمد كل وكيل قطاع مشروع ميزانية للسنة المالية، متضمنا جميع احتياجاته من المصروفات ومجمعا على مستوى الإدارات التابعة للقطاع. كما يعتمد كل مدير منطقة صحية مشروع الميزانية متضمنا جميع احتياجاته من المصروفات ومجمعا على مستوى الإدارات التابعة للمنطقة.
وستتم مناقشة مشروع الميزانية المقدم من وكلاء القطاعات ومديري المناطق الصحية للوقوف على الاحتياجات الفعلية.

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