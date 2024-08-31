مؤسسة البترول سددت قروضا بقيمة 567 6 مليون دينار في عام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد مغربي
نجحت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في سداد 567.6 مليون دينار قروضا طويلة الأجل خلال العام المالي 2023-2024، لتنخفض بذلك قروض المؤسسة وشركاتها التابعة من مستوى 3.5 مليارات دينار إلى 2.93 مليار دينار في نهاية مارس 2024. وفي التفاصيل، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» إن «مؤسسة البترول» و5 من شركاتها لديها قروض طويلة الأجل تتركز في مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي) بقيمة 1.47 مليار دينار، وشركة البترول الوطنية الكويتية بـ 920.5 مليون دينار، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بـ 442.7 مليون دينار، وشركة ناقلات النفط بقيمة 56 مليون دينار، وشركة كي بي سي - أوروبا بقيمة 38.54 مليون دينار.
وحصلت «البترول» وشركاتها على قروض مالية خلال السنوات الماضية لتنفيذ حزمة ضخمة من المشاريع النفطية، يأتي في مقدمتها مشروع الوقود البيئي في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ومرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور، فضلا عن مشاريع تطوير الإنتاج والتكرير داخل البلاد وبناء ناقلات نفط جديدة وتطوير مشاريع الإنتاج خارج الكويت.
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