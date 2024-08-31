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مؤسسة البترول سددت قروضا بقيمة 567 6 مليون دينار في عام

8/31/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
نجحت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في سداد 567.6 مليون دينار قروضا طويلة الأجل خلال العام المالي 2023-2024، لتنخفض بذلك قروض المؤسسة وشركاتها التابعة من مستوى 3.5 مليارات دينار إلى 2.93 مليار دينار في نهاية مارس 2024. وفي التفاصيل، قالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» إن «مؤسسة البترول» و5 من شركاتها لديها قروض طويلة الأجل تتركز في مؤسسة البترول (المكتب الرئيسي) بقيمة 1.47 مليار دينار، وشركة البترول الوطنية الكويتية بـ 920.5 مليون دينار، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بـ 442.7 مليون دينار، وشركة ناقلات النفط بقيمة 56 مليون دينار، وشركة كي بي سي - أوروبا بقيمة 38.54 مليون دينار.
وحصلت «البترول» وشركاتها على قروض مالية خلال السنوات الماضية لتنفيذ حزمة ضخمة من المشاريع النفطية، يأتي في مقدمتها مشروع الوقود البيئي في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ومرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور، فضلا عن مشاريع تطوير الإنتاج والتكرير داخل البلاد وبناء ناقلات نفط جديدة وتطوير مشاريع الإنتاج خارج الكويت.

MENAFN31082024000130011022ID1108622643

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