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448 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية

8/31/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في إحصائية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن إجمالي عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخصة والمسجلة بالهيئة بلغ 448 مكتبا، موضحة أنه خلال الشهر الماضي تلقت الهيئة 4 طلبات إلغاء تراخيص، وسجلت
7 تراخيص مزاولة عمل جديدة، وتم تجديد 59 ترخيص مزاولة عمل، ورفعت الإيقاف عن 10 مكاتب.
وبلغت أعداد المكاتب الموقوفة 12 مكتبا، ووصل إجمالي الشكاوى التي سجلتها إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى 377 شكوى. وأكدت الهيئة حرصها على حل جميع القضايا بما يضمن حقوق طرفي النزاع.

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