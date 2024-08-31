448 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة في إحصائية حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن إجمالي عدد مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخصة والمسجلة بالهيئة بلغ 448 مكتبا، موضحة أنه خلال الشهر الماضي تلقت الهيئة 4 طلبات إلغاء تراخيص، وسجلت
7 تراخيص مزاولة عمل جديدة، وتم تجديد 59 ترخيص مزاولة عمل، ورفعت الإيقاف عن 10 مكاتب.
وبلغت أعداد المكاتب الموقوفة 12 مكتبا، ووصل إجمالي الشكاوى التي سجلتها إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى 377 شكوى. وأكدت الهيئة حرصها على حل جميع القضايا بما يضمن حقوق طرفي النزاع.
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