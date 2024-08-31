((فعل ماضي)).. بداية مبشرة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
سماح جمال
بداية مبشرة لمسلسل «فعل ماضي» الذي بدأت منصة شاهد عرضه الخميس الماضي، المسلسل من تأليف علياء الكاظمي وإخراج عبدالله بوشهري، وبطولة محمود بوشهري، شجون الهاجري، علي كاكولي، زينة مكي، فرح مهدي، عيسى ذياب، أسرار دهراب، وكوثر البلوشي.
والقصة كما ظهرت تدور حول شخصية شجون صاحبة محل للأزياء وزوجها محمود بوشهري طبيب التجميل المعروف وحياتهما المستقرة مع ابنتهما إلى ان تظهر فرح المهدي وعلي كاكولي مجددا في حياتهما ليغيراها للأبد.
المسلسل الذي سبق عرضه توقعات كبيرة كونه يضم مجموعة كبيرة من الفنانين وكونه التجربة الإخراجية الأولى للفنان عبدالله بوشهري، جاء إيقاع أول حلقتين منه سريعا دون مط أو تطويل ومليئا بالأحداث الدرامية المشوقة للمشاهد، الراغب بمعرفة تفاصيل القصة وخلفيات الشخصيات، التي أظهرت الحلقات الأولى للعمل أن الصراع الاجتماعي والنفسي سيحكم قرارات الكثيرين منهم، خاصة إذا ظهر ماضيهم الذي حاولوا نسيانه وإخفاءه من حاضرهم.
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