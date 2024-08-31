Sunday, 01 September 2024 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((فعل ماضي)).. بداية مبشرة

8/31/2024 3:05:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سماح جمال
بداية مبشرة لمسلسل «فعل ماضي» الذي بدأت منصة شاهد عرضه الخميس الماضي، المسلسل من تأليف علياء الكاظمي وإخراج عبدالله بوشهري، وبطولة محمود بوشهري، شجون الهاجري، علي كاكولي، زينة مكي، فرح مهدي، عيسى ذياب، أسرار دهراب، وكوثر البلوشي.
والقصة كما ظهرت تدور حول شخصية شجون صاحبة محل للأزياء وزوجها محمود بوشهري طبيب التجميل المعروف وحياتهما المستقرة مع ابنتهما إلى ان تظهر فرح المهدي وعلي كاكولي مجددا في حياتهما ليغيراها للأبد.
المسلسل الذي سبق عرضه توقعات كبيرة كونه يضم مجموعة كبيرة من الفنانين وكونه التجربة الإخراجية الأولى للفنان عبدالله بوشهري، جاء إيقاع أول حلقتين منه سريعا دون مط أو تطويل ومليئا بالأحداث الدرامية المشوقة للمشاهد، الراغب بمعرفة تفاصيل القصة وخلفيات الشخصيات، التي أظهرت الحلقات الأولى للعمل أن الصراع الاجتماعي والنفسي سيحكم قرارات الكثيرين منهم، خاصة إذا ظهر ماضيهم الذي حاولوا نسيانه وإخفاءه من حاضرهم.

MENAFN31082024000130011022ID1108622639

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث