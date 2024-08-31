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العماري: الإرث الفني البحري نابع من بيئتنا الكويتية

8/31/2024 3:05:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
«يساعد الحفاظ على الفن البحري في تعزيز الهوية الكويتية»، هذا ما أكده المطرب الشعبي القدير سلمان العماري، وقال: الإرث الفني البحري ساهم في حفظ الهوية الكويتية لأنه نابع من بيئتنا، والأجيال الجديدة تحب هذا النوع من الفنون، «حتى اللي ما يعرفه ويسمعه صح، الإحساس يوصله».
وأشار العماري إلى ان «النواخذة» في الماضي كانوا يحرصون على اختيار «النهام» المتميز ويعطونه أجرا إضافيا، لأنه هو «المكينة» التي تحرك جميع البحارة على سفينة الغوص، وقال: «من الممكن أن نقول ان النهام كان هو العندليب اللي على المحمل، وكانت أصواتهم رائعة وجميلة»، مستدركا: كل المهن كان فيها غناء، مثل الحدادين والبنائين، وغيرهم، وأهل البحر كانوا أثناء غنائهم يعبرون عن معاناتهم وحياتهم، ورغم أن أصواتهم لم تكن جميلة لكن إحساسهم عال وكل من يسمعهم يبكي.
وأردف المطرب الشعبي القدير، خلال استضافته في برنامج «ليالي الكويت»: نحن حاليا نتخيل «أهل أول» من خلال «الفن البحري» ونجدهم رجال أشداء، أقوياء، مطيعين، متعاونين، وهذا يعطينا فهما للشخصية الكويتية، وكيف كان أجدادنا يواجهون الحياة بكل عزم، فهم كانوا يعرفون البحر و«يدلونه»، ويعملون بجد وحب.

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