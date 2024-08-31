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6 عروض يحتضنها ((المسرح الخليجي)) بدورته الـ 14

8/31/2024 3:05:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تفاصيل مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيف المملكة العربية السعودية نسخته الـ 14 للمرة الأولى، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في المركز السعودي للموسيقى بالرياض، حضره رئيس الهيئة سلطان البازعي، ومدير المهرجان خالد الباز، ورئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية خالد الرويعي وعدد من الإعلاميين ومسؤولي المهرجان والشخصيات الثقافية.
وفي كلمته الترحيبية، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، عناية المملكة باحتضان المبدعين والمبتكرين في مختلف نواحي الثقافة وتقديم المنصات المناسبة لهم، منوها بأهمية المهرجان في إعادة البريق لمجال المسرح في مختلف دول الخليج وتعزيز العلاقات والجهود المشتركة بين الدول الشقيقة ومبدعيها في مجال المسرح.
من جهته، أوضح مدير مهرجان المسرح الخليجي خالد الباز أن المهرجان ينطلق 10 الجاري ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وهو يمثل نتاج عمل جماعي وجهود كبيرة على مدى شهور طويلة، مبينا أن المهرجان يتضمن 6 عروض مسرحية رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مسرحية «بحر» التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ومسرحية «أشوفك» من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» من مملكة البحرين، ومسرحية «الروع» من سلطنة عمان، ومسرحية «الخيمة» من دولة قطر، ومسرحية «غصة عبور» من دولة الكويت.

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