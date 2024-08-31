6 عروض يحتضنها ((المسرح الخليجي)) بدورته الـ 14

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن تفاصيل مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيف المملكة العربية السعودية نسخته الـ 14 للمرة الأولى، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في المركز السعودي للموسيقى بالرياض، حضره رئيس الهيئة سلطان البازعي، ومدير المهرجان خالد الباز، ورئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الخليجية خالد الرويعي وعدد من الإعلاميين ومسؤولي المهرجان والشخصيات الثقافية.
وفي كلمته الترحيبية، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، عناية المملكة باحتضان المبدعين والمبتكرين في مختلف نواحي الثقافة وتقديم المنصات المناسبة لهم، منوها بأهمية المهرجان في إعادة البريق لمجال المسرح في مختلف دول الخليج وتعزيز العلاقات والجهود المشتركة بين الدول الشقيقة ومبدعيها في مجال المسرح.
من جهته، أوضح مدير مهرجان المسرح الخليجي خالد الباز أن المهرجان ينطلق 10 الجاري ويستمر حتى 17 من الشهر نفسه، وهو يمثل نتاج عمل جماعي وجهود كبيرة على مدى شهور طويلة، مبينا أن المهرجان يتضمن 6 عروض مسرحية رسمية تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مسرحية «بحر» التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ومسرحية «أشوفك» من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسرحية «عند الضفة الأخرى» من مملكة البحرين، ومسرحية «الروع» من سلطنة عمان، ومسرحية «الخيمة» من دولة قطر، ومسرحية «غصة عبور» من دولة الكويت.
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