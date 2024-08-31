Sunday, 01 September 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب صفر

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضافت بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب الحالي.

MENAFN31082024000072011014ID1108622636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث