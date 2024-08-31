تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب صفر

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب صفر
التاريخ
8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضافت بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب الحالي.
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