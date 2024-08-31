Sunday, 01 September 2024 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق فعاليات سوفكس 2024 في العقبة الثلاثاء المقبل

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق فعاليات معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس 2024"، بنسخته 14 في مدينة العقبة يوم الثلاثاء المقبل.


ويعقد سوفكس 2024 تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي" في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.


وتشارك في معرض سوفكس لهذا العام، والذي سيعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة شقيقة وصديقة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.
وسيحضر المعرض والمؤتمر قادة عسكريون ومسؤولون مدنيون من دول شقيقة وصديقة.


MENAFN31082024000072011014ID1108622635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث