انطلاق فعاليات سوفكس 2024 في العقبة الثلاثاء المقبل

وتشارك في معرض سوفكس لهذا العام، والذي سيعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة شقيقة وصديقة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية. وسيحضر المعرض والمؤتمر قادة عسكريون ومسؤولون مدنيون من دول شقيقة وصديقة.

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