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91 مشروعا مبتكرا تتقدم للاستفادة من برنامج يدعم الريادة بالقطاع الهندسي

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إبراهيم المبيضين عمان- قال رئيس لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" في نقابة المهندسين الأردنيين م.معتز العطين أمس إن "91 فكرة ناشئة ومشروعا مبتكرا تقدمت بطلبات للاستفادة من النسخة الجديدة لبرنامج احتضان الشركات الريادية التابع للمركز والذي يهدف الى تقديم الدعم والإرشاد والاحتضان للأفكار الهندسية على وجه الخصوص".
وبين العطين في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن المركز أقفل باب التقدم لطلبات للاستفادة من البرنامج، الذي يحمل اسم "Eng startup" يوم الأربعاء الماضي إذ تقدم للاستفادة من البرنامج نحو 91 فكرة ومشروعا هندسيا.
وبين أن العمل سيجري مباشرة للقيام بفلترة هذه الطلبات واختيار أفضل المشاريع والأفكار لتدخل الخطوات اللاحقة من البرنامج وصولا إلى مرحلة الاحتضان التي تمتد لفترة بين 3 إلى 6 أشهر.
وأكد العطين أن المتقدمين للاستفادة من البرنامج يتوزعون على كل محافظات المملكة ومن كل التخصصات الهندسية، وأن نسبة الإناث من صاحبات الأفكار والمشاريع شكلت 50 % من الإجمالي.
وقال "الخطوة القادمة بعد الانتهاء من التقدم والتسجيل هي فلترة الطلبات المتقدمة واختيار الأفضل منها وفقا لمعايير موحدة، حيث ستدخل الأفكار والمشاريع مرحلة تدريب تبدأ الأسبوع المقبل، ومن بعدها ستبدأ مرحلة التوجيه والإرشاد وبعدها تبدأ مرحلة احتضان مجموعة من الأفكار والمشاريع
المميزة".
وبين العطين أن مرحلة الحضانة الرئيسية والأساسية للبرنامج ستقدم لفترة تمتد بين 3 الى 6 أشهر يجري من خلالها تقديم الدعم الفني والتقني والمالي للمشاريع الريادية والابتكارية والشركات الناشئة، ومساعدة الشركات على خلالها تطوير النماذج الصناعة وتنفيذ برنامج نمو الشركات، وسيتم تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الإداري والمالي والفني لتطوير الأفكار أو تعزيز نمو الشركات الناشئة، بالإضافة لإمكانية التشبيك مع المستثمرين بالتعاون مع مسرعات الأعمال والصناديق الاستثمارية الشريكة.
وقال العطين "البرنامج العام الحالي ينفذ من خلال مركز رواد الأعمال المهندسين " رام" في نقابة المهندسين الأردنيين بالشراكة مع منظمة " بلان انترناشيونال" وشركة " أورنج الأردن" وجمعية نادي صاحبات الأعمال وأكاديمية ميامي للتدريب".
ويسعى مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" إلى دعم المشاريع والأفكار الهندسية للمهندسين ودعمهم بمختلف الطرق، بحيث تساعد أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية للانتقال لمرحلة متقدمة في تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتوفير كامل الدعم اللازم للمهندسين بهدف تمكينهم من تحول أفكارهم لمشاريع تجارية تساعدهم في البدء بعملهم الخاص.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، مع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.

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