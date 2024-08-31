91 مشروعا مبتكرا تتقدم للاستفادة من برنامج يدعم الريادة بالقطاع الهندسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين
عمان- قال رئيس لجنة مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" في نقابة المهندسين الأردنيين م.معتز العطين أمس إن "91 فكرة ناشئة ومشروعا مبتكرا تقدمت بطلبات للاستفادة من النسخة الجديدة لبرنامج احتضان الشركات الريادية التابع للمركز والذي يهدف الى تقديم الدعم والإرشاد والاحتضان للأفكار الهندسية على وجه الخصوص".
وبين العطين في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن المركز أقفل باب التقدم لطلبات للاستفادة من البرنامج، الذي يحمل اسم "Eng startup" يوم الأربعاء الماضي إذ تقدم للاستفادة من البرنامج نحو 91 فكرة ومشروعا هندسيا.
وبين أن العمل سيجري مباشرة للقيام بفلترة هذه الطلبات واختيار أفضل المشاريع والأفكار لتدخل الخطوات اللاحقة من البرنامج وصولا إلى مرحلة الاحتضان التي تمتد لفترة بين 3 إلى 6 أشهر.
وأكد العطين أن المتقدمين للاستفادة من البرنامج يتوزعون على كل محافظات المملكة ومن كل التخصصات الهندسية، وأن نسبة الإناث من صاحبات الأفكار والمشاريع شكلت 50 % من الإجمالي.
وقال "الخطوة القادمة بعد الانتهاء من التقدم والتسجيل هي فلترة الطلبات المتقدمة واختيار الأفضل منها وفقا لمعايير موحدة، حيث ستدخل الأفكار والمشاريع مرحلة تدريب تبدأ الأسبوع المقبل، ومن بعدها ستبدأ مرحلة التوجيه والإرشاد وبعدها تبدأ مرحلة احتضان مجموعة من الأفكار والمشاريع
المميزة".
وبين العطين أن مرحلة الحضانة الرئيسية والأساسية للبرنامج ستقدم لفترة تمتد بين 3 الى 6 أشهر يجري من خلالها تقديم الدعم الفني والتقني والمالي للمشاريع الريادية والابتكارية والشركات الناشئة، ومساعدة الشركات على خلالها تطوير النماذج الصناعة وتنفيذ برنامج نمو الشركات، وسيتم تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الإداري والمالي والفني لتطوير الأفكار أو تعزيز نمو الشركات الناشئة، بالإضافة لإمكانية التشبيك مع المستثمرين بالتعاون مع مسرعات الأعمال والصناديق الاستثمارية الشريكة.
وقال العطين "البرنامج العام الحالي ينفذ من خلال مركز رواد الأعمال المهندسين " رام" في نقابة المهندسين الأردنيين بالشراكة مع منظمة " بلان انترناشيونال" وشركة " أورنج الأردن" وجمعية نادي صاحبات الأعمال وأكاديمية ميامي للتدريب".
ويسعى مركز رواد الأعمال المهندسين "رام" إلى دعم المشاريع والأفكار الهندسية للمهندسين ودعمهم بمختلف الطرق، بحيث تساعد أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية للانتقال لمرحلة متقدمة في تطوير أفكارهم ومشاريعهم وتوفير كامل الدعم اللازم للمهندسين بهدف تمكينهم من تحول أفكارهم لمشاريع تجارية تساعدهم في البدء بعملهم الخاص.
وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية وصندوقا استثماريا معنيا بالاستثمار في المشاريع الريادية، مع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى أن عدد الشركات الريادية في الأردن يتجاوز 400 شركة معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.
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